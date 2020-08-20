Doğu Akdeniz: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye hitaben 'Provakasyonları durdurun, iki...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Doğu Akdeniz: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye hitaben 'Provakasyonları durdurun, iki...

Kiryakos Miçotakis, Amerikan televziyon kanalı CNN'de katıldığı bir programda Türkiye'ye yaptığı çağrıda, "Provakasyonları durdurun. İki medeni komşu olarak konuşalım" dedi.

Doğu Akdeniz: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye hitaben 'Provakasyonları durdurun, iki...
20.08.2020 12:37 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:45

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Amerikan televziyon kanalı CNN'de katıldığı bir programda Türkiye'ye çağrıda bulundu. Miçotakis, "Provakasyonları durdurun. İki medeni komşu olarak konuşalım" dedi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan gerilim hakkında konuşan Yunanistan Başbakanı, "Geçtiğimiz 1,5 yıl içerisinde Türkiye çeşitli cephelerde artan düzeyde provokasyon gerçekleştirdi" dedi.

Christiane Amanpour'un sunduğu programda ideal çözümün ne olması gerektiği yönündeki soruya ise Miçotakis, iki ülkenin aralarındaki farklılıkları "medeni komşular olarak oturup tartışmaları" olduğunu ifade etti.

Ancak Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin tek taraflı faaliyetlerine tahammül edemeyeceğini söyleyen Miçotakis, "Haklarımızı savunmaya devam edeceğiz ama bir gerilim aramıyoruz. Eğer bu sorunu aramızda çözemezsek Uluslararası Mahkeme'ye başvurabiliriz" dedi.

Yunan lider yaşanan gerilim hakkında, "En azından uluslararası hukuku desteklemek ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek istiyorsak, dış politika yürütmenin yolu bu değil" diye konuştu.

Başbakan Miçotakis, Türkiye'nin Girit ile Kıbrıs arasındaki bölgeye önemli sayıda askeri gemi göndermesini, Yunanistan'ın Türkiye ile yaşadığı en önemli sorunlardan biri olarak gördüğünü vurguladı.

Miçotakis, Mısır ile imzaladıkları sınır anlaşmasının, diğer ülkeler arasında da emsal teşkil edebileceğini belirtti.

'Koronavirüsü gelişmiş bir algoritmayla takip ediyoruz'

Ülkesindeki koronavirüs vakaları hakkında da konuşan Başbakan Miçotakis, Yunanistan'ın ülkeye giren herkesi test etmek için "gelişmiş bir algoritma" kullandığından ve virüsün yayılmasını kontrol etmek için gereken yerlerde giderek daha katı önlemler alındığından bahsetti.

"Yunanistan çok güvenli bir yer" diye konuşan Miçotakasi, turistlerin bu yılki Yunanistan deneyimlerinin geçmiş yıllara benzediğinden söz etti.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak Ekonomi
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Dünya
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Dünya
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim 3. Sayfa
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın Ekonomi
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak...
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
Hiç mi vicdanın sızlamadı? Minik çocuğun 'yapay akciğer cihazını' çaldı
Hiç mi vicdanın sızlamadı? Minik çocuğun "yapay akciğer cihazını" çaldı
Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın
Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
TEM Otoyolu'nda ilerleyen araçtaki sürücü, yaptığıyla kazaya davetiye çıkardı
TEM Otoyolu'nda ilerleyen araçtaki sürücü, yaptığıyla kazaya davetiye çıkardı
Dün 24 liralık düşüş yaşayan altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından 455 liradan işlem görüyor
Dün 24 liralık düşüş yaşayan altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından 455 liradan işlem görüyor
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Nihat Doğan Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Fatih Terim Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Adana Siirt Yunanistan Musa Orhan
Şu an buradasınız: Doğu Akdeniz: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye hitaben 'Provakasyonları durdurun, iki... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 12:45:28. #1.14#
title