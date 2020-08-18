Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
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Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri

Avrupa Birliği'nden beklediği desteği alamayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Akdeniz'deki "saldırgan" eylemlerinin AB'ye yönelik olduğunu ve birliğin gerekli yanıtı vermesi gerektiğini söyledi.

Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
18.08.2020 22:17 | Son Güncelleme: 18.08.2020 22:21

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Lefkoşa'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Akdeniz'deki saldırgan eylemlerinin Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik olduğunu ve birliğin gerekli yanıtı vermesi gerektiğini belirtti.

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Anastasiadis ve Hristodulidis ile ikili ilişkiler ve ortak değerleri paylaşan bölge ülkeleriyle işbirliğini ele aldıklarını belirten Dendias, şunları ifade etti:

"Atina ile Lefkoşa arasındaki koordinasyon, ortak rotamız bağlamında hem siyasi hem de teknik düzeyde süreklidir. Geçen hafta, Hristodulidis ve ben 'AB Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldık. Önümüzdeki günlerde, Yüksek Temsilci'nin (AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell) kurumsal yükümlülüğü gereği bize sunması gereken Türkiye'ye karşı yaptırımların listesini ele alacağımız Berlin'deki resmi olmayan konsey toplantısına tekrar birlikte katılacağız. Giderek artan Türk saldırganlığıAB'ye yöneliktir ve haliyle onunla mücadele etmek için Avrupa'nın da tepkisinin artması gerekiyor."

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Dendias, Türkiye'nin yasadışı eylemlerinin yedi AB üyesi Akdeniz ülkesinin Korsika'da düzenlenecek zirvesi ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in de katılacağı olağanüstü AB zirvesinde en üst düzeyde ele alınacağına vurgu yaparak, "Türk provokasyonları, AB'nin, ABD'nin ve bölgemizdeki devletlerin açık tutumlarına ters düşüyor. Avrupa değerlerini, uluslararası hukuku ve deniz hukukunu görmezden geliyorlar. Onlar gerilimi ve kabul edilemeyecek militarizasyonu temsil ediyorlar" dedi.

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