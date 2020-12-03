Doğduğun Ev Kaderindir'de yürek sızlatan sahne! Burhan önce Müjgan sonra kendini vurdu
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Doğduğun Ev Kaderindir'de yürek sızlatan sahne! Burhan önce Müjgan sonra kendini vurdu

03.12.2020 07:49 | Son Güncelleme: 03.12.2020 07:53
Doğduğun Ev Kaderindir'de yürek sızlatan sahne! Burhan önce Müjgan sonra kendini vurdu

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde nefes kesen anlar yaşandı. Boşandığı Zeynep'i bir anda olsun yalnız bırakmayan Mehdi'nin ablası Müjgan, yıllardır aşık olduğu Burhan tarafından vuruldu. Sevdiğinin hayatına kasteden Burhan, daha sonra da kendisini vurdu.

Başrollerinde Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un rol aldığı ve TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi dün akşam 22. yeni bölümüyle ekrana geldi. Zeynep ve Mehdi'nin aşkını konu alan dizinin dün akşamki bölümünün final sahnesinde herkesi şoke eden bir olay yaşandı.

ÖNCE SEVDİĞİ KADINI SONRA KENDİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Yıllardır aşık olduğu ancak kavuşamadığı Burhan'dan kaçmak için Erzurum'daki annesinin yanına gitmek isteyen Müjgan, otobüse binmesine dakikalar kala vuruldu. Müjgan'ı Erzurum'a gideceğini öğrenen Burhan, otogarda önce sevdiği kadını kalbinden vurdu sonra silahı kendisine doğrultarak intihar etti.

Doğduğun Ev Kaderindir'de yürek sızlatan sahne! Burhan önce Müjgan sonra kendini vurdu

Dizide Müjgan'ı oynayan Zeynep Kumral ve Burhan karakterini canlandıran Teoman Kumbaracıbaş'ın diziye veda edip etmeyeceği yeni bölümle belli olacak.

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Doğduğun Ev Kaderindir'de yürek sızlatan sahne! Burhan önce Müjgan sonra kendini vurdu

"KADINA ŞİDDETE HAYIR"

Dizinin son sahnesinde ise kadına şiddet haftasına dikkat çekilerek "Kadına şiddet haftasından artık hiçbir kadın ölmesin... Hayatını kaybeden bütün kadınlara annelerini kaybeden evlatlara ve kızlarını kaybeden bütün annelere... Kadına şiddete hayır" ifadeleri yer aldı.

Doğduğun Ev Kaderindir'de yürek sızlatan sahne! Burhan önce Müjgan sonra kendini vurdu

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Zeynep'in eski acıları Mehdi'nin kapısına getirdiği Bayram ile tekrar su yüzüne çıktı. Ancak Zeynep artık eski Zeynep değildir ve kendi elleriyle kurduğu hayatına sahip çıkmak için yıllarca hem kendisine hem de annesine eziyet eden babasını hayatından çıkarır.

Doğduğun Ev Kaderindir'de yürek sızlatan sahne! Burhan önce Müjgan sonra kendini vurdu

Barış'a ilk gördüğün andan beri takıntılı olan Mehdi'nin kıskançlığı Zeynep'e zor anlar yaşattı. Öte yandan Cemile ve Nuh yeni bir hayata başlarken Müjgan'da aşık olduğu Burhan'ın öfkesinden korktuğu için Erzurum'daki annesinin yanına gitmeye karar verdi. Ancak otogarda Cemile ve Nuh ile sohbet eden Müjgan karşısında Burhan'ı görünce büyük bir şok yaşadı. Gözü dönen Burhan, herkesin içinde önce Müjgan'ı vurdu sonra silahı doğrultarak kendini vurdu.

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