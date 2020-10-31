Doğanlar Apartmanı nerede? Doğanlar Apartmanı'ında hangi malzemeler kullanıldı?
Depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı, İzmir depreminin simge kavramlarından biri oldu. Dramatik olayların yaşandığı Doğanlar Apartmanı hakkında, Doğanlar Apartmanı'ında hangi malzemeler kullanıldı ve Doğanlar Apartmanı nerede gibi konular araştırıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde tamamen yıkılan Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanı dramatik olayların yaşandığı nokta oldu. Peki, Doğanlar Apartmanı nerede? Doğanlar Apartmanı'ında hangi malzemeler kullanıldı?
DOĞANLAR APARTMANI NEREDE?
İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan binalardan birisi olan Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi 258 Sokak'ta bulunan Doğanlar Apartmanı'nda çalışmalar devam ediyor.
İZMİR'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nından 4 kişi, yaklaşık 23 saat sonra çıkarıldı.
Bayraklı'da depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında yapılan aramalarda, mahsur kalan 4 kişiye yaklaşık 23 saat sonra ulaşıldı. Enkaz altından çıkarılan bu kişiler, sedyeyle ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.