Doğanlar Apartmanı nerede? Doğanlar Apartmanı'ında hangi malzemeler kullanıldı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğanlar Apartmanı nerede? Doğanlar Apartmanı'ında hangi malzemeler kullanıldı?

31.10.2020 22:06 | Son Güncelleme: 31.10.2020 22:09
Doğanlar Apartmanı nerede? Doğanlar Apartmanı'ında hangi malzemeler kullanıldı?

Depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı, İzmir depreminin simge kavramlarından biri oldu. Dramatik olayların yaşandığı Doğanlar Apartmanı hakkında, Doğanlar Apartmanı'ında hangi malzemeler kullanıldı ve Doğanlar Apartmanı nerede gibi konular araştırıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde tamamen yıkılan Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanı dramatik olayların yaşandığı nokta oldu. Peki, Doğanlar Apartmanı nerede? Doğanlar Apartmanı'ında hangi malzemeler kullanıldı?

DOĞANLAR APARTMANI NEREDE?

İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan binalardan birisi olan Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi 258 Sokak'ta bulunan Doğanlar Apartmanı'nda çalışmalar devam ediyor.

Doğanlar Apartmanı nerede? Doğanlar Apartmanı'ında hangi malzemeler kullanıldı?

İZMİR'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nından 4 kişi, yaklaşık 23 saat sonra çıkarıldı.

Doğanlar Apartmanı nerede? Doğanlar Apartmanı'ında hangi malzemeler kullanıldı?

Bayraklı'da depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında yapılan aramalarda, mahsur kalan 4 kişiye yaklaşık 23 saat sonra ulaşıldı. Enkaz altından çıkarılan bu kişiler, sedyeyle ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

İlgili Haberler

Rıza Bey Apartmanı nerede? Rıza Bey Apartmanı'ında hangi malzemeler kullanıldı?
Rıza Bey Apartmanı nerede? Rıza Bey Apartmanı'ında hangi malzemeler kullanıldı?
Masumlar Apartmanı hangi gün? Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman, saat kaçta?
Masumlar Apartmanı hangi gün? Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman, saat kaçta?
Masumlar Apartmanı saat kaçta, hangi kanalda? Masumlar Apartmanı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Masumlar Apartmanı saat kaçta, hangi kanalda? Masumlar Apartmanı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Fahrettin Koca Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Türkan Şoray Burak Özçivit Eser Yenenler Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Yücel İldiz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğanlar Apartmanı nerede? Doğanlar Apartmanı'ında hangi malzemeler kullanıldı? - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 22:09:29. #1.14#
title