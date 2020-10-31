Doğanlar Apartmanı nerede? Doğanlar Apartmanı'ında hangi malzemeler kullanıldı?

Depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı, İzmir depreminin simge kavramlarından biri oldu. Dramatik olayların yaşandığı Doğanlar Apartmanı hakkında, Doğanlar Apartmanı'ında hangi malzemeler kullanıldı ve Doğanlar Apartmanı nerede gibi konular araştırıldı.