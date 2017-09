Doğan Grubunun Fetö ile İş Birliği Yaptığı..."

Türkiye Gazetesi Yazarı Nuri Elibol, "FETÖ; bazı masum iş adamlarına yaptığı gibi Doğan grubuna kumpas kurmamıştır. Hakkında açılan davalardan ve idari para cezalarından kurtulmak için Doğan grubunun FETÖ ile iş birliği yaptığı onlarca örnekle ispatlanabilecek bir durumdur" dedi. Türkiye Gazetesi Yazarı Nuri Elibol, bugün "Doğan'ın FETÖ'ye esareti" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı:



"FETÖ'nün iş dünyası ile ilişkilerini incelediğinizde hep aynı yöntemi kullandığını göreceksiniz. FETÖ hedefine koyduğu patronlardan, önce iş birliği ve itaat, sonra da himmet talep ediyor. Bu isteklere direnen, gönüllü iş birliğine razı olmayan patronları radarına alıyor. Her şeyini; bütün ilişkilerini, mahremini, zaaflarını ve gayri yasal tüm işlemlerini mercek altına alarak inceliyor. Sonra kendine bağlı bürokratları; polisi ve savcıları harekete geçirerek, o iş adamını dört bir koldan kuşatıyor. Eğer gayri yasal bir durum tespit edemez ise bu defa kumpas kurarak sıkıştırıyor. Polisin; savcının eline düşen iş adamı direnmekten vazgeçip açılan hukuki ve idari davalardan, cezai işlemlerden kurtulmak için FETÖ'yle iş birliğine razı oluyor. FETÖ bu aşamadan sonra avukatlarını devreye sokuyor. FETÖ ile her türlü iş birliğini kabul eden iş adamı bütün davalardan ve cezalardan kurtuluyor.



İşte FETÖ ve Doğan grubu ilişkisi böyle oluşmuş ve devam etmiş bir ilişki. Buna bir de Erdoğan karşıtlığının doğurduğu iş birliği ile Alman derin devleti ve Doğan ilişkisini eklerseniz FETÖ-Doğan birlikteliğinin sebeplerini anlamış olursunuz. 2003 yılından başlayarak Doğan grubu ile ilgili dava açan savcılar ve cezai müeyyide öngören müfettişlerin büyük bölümü FETÖ'cü olabilir. Doğan grubunun vergi davalarından POAŞ davasına, kağıt davasından diğer davalarına kadar hepsinde FETÖ'cülerin parmağı olabilir. Açılan davalarla köşeye sıkışan Doğan grubu, bu davalardan kurtulmak için FETÖ'cü avukatlara koşmuş ve belli bir tarihten sonra da FETÖ ile iş birliği yapmıştır. Ankara'da birçok avukat ve hukukçu, FETÖ'cü avukatların Doğan grubunun Danıştay-Yargıtay ve Vergi Mahkemelerindeki davalarını grubun lehine sonuçlandırdığını bilir. Birçok örnek var orta yerde.



Ekrem Dumanlı'nın avukatı Hasan Günaydın FETÖ'den tutuklu. Günaydın, ifadesinde Doğan Holding'in davalarına girdiğini doğruladı. 'Kağıt davası'nı izlemiş. 2012'den Kasım 2014'e kadar Doğan grubunun davalarını takip etmiş. İki yıl öncesine kadar Aydın Doğan'ın avukatlığını yapan R.A., İzmir'de FETÖ davası kapsamında tutuklu. İfadesinde; FETÖ o dönem etkin olduğu için örgütün avukatları ile toplantı yaparak para cezalarından kurtulmak amacıyla anlaşmaya vardığını söyleyen R.A., "C.K. ve M.Y.B. isimli avukatlar cemaatin etkili isimleri oldukları için bu isimlerle çalışmak istedik" diyor. R.A.'nın telefonunda da Bylock tespit edildi. Doğan grubu FETÖ elebaşının yardımcılarından Mustafa Özcan vasıtasıyla Gülen'in avukatı O.E.'ye de ulaşmış ve onunla da anlaşmış.



"Kırk katır mı, kırk satır mı?" misali önce adamın açığını bulup bataklığın içine atıyorlar, sonra da ellerini uzatıp bedel karşılığında kendi attıkları bataklıktan çekip alıyorlar. Bu nedenle Doğan grubu boşuna sayfa-sayfa listeler yayınlayıp kendilerine dava açanların ve ceza kesenlerin FETÖ'cü olduğunu anlatmaya çalışmasın. Size dava açanlar, ceza verenler FETÖ'cü olabilirler ama yüreğiniz yetiyorsa o davaların son kararlarını grubunuz lehine veren hakimlerin şimdi nerede olduğunu da yayınlayın bakalım. İşin gerçeği şu: Sizi ipe taşıyan da, iş birliğine razı olduktan sonra ipten alan da FETÖ'nün ta kendisi. FETÖ'cülerin karar verdiği davalar mevcut hukuk yolları kullanılarak yeniden görülürse haklı-haksız ortaya çıkacaktır.



Grubun vergi davalarını aklayan vergi mahkemesi hakimi İsmail Eşref Bayrak FETÖ'den ihraç edildi. Yine grubun lehine karar veren Danıştay üyesi Muammer Arseven meslekten çıkarıldı. Ayrıca, vergi davalarında Doğan grubu lehine karar veren Danıştay üyeleri; Bekir Sözen; Orhan Boyraz, Hüseyin Oğuz, Haşim Güney, Bedrettin Işıldak ve Mehmet Sönmez de FETÖ'den ihraç edildi. Bunların sayısı oldukça fazla.



Petrol Ofisi tarafından gerçekleştirilen akaryakıt ithalatında usulsüzlükler yapıldığı iddiası ile ilgili başlatılan soruşturmayı FETÖ'nün firari savcısı Muammer Aktaş 7 yıl sümen altında bekletti. Aynı zamanda 25 Aralık darbe girişiminin mimari olan Muammer Aktaş görevden alınınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan savcı Adem Meral dosyayı raftan indirerek 47 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Aydın Doğan için 23 yıl hapis cezası istenen dosyanın akıbetini herkes merak ediyor. FETÖ'cü savcı dosyayı 7 yıl bekletmiş. 9 yıl sonra nihayet soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Şimdi FETÖ de yok, bakalım ne yapacaklar? Bu örneklere bakarak FETÖ'cü hakim ve savcıların baktığı dava ve soruşturmaların hukuk sisteminin mevcut düzenlemelerinin ve hükümlerinin işletilerek gözden geçirilmesini istemek gerçek bir adalet arayışıdır.



FETÖ; bazı masum iş adamlarına yaptığı gibi Doğan grubuna kumpas kurmamıştır. Grubun açıklarını; usulsüz eylem ve işlemlerini grubu iş birliğine razı etmek için kullanmış ve sonuç da almıştır. Hakkında açılan davalardan ve idari para cezalarından kurtulmak için Doğan grubunun FETÖ ile iş birliği yaptığı onlarca örnekle ispatlanabilecek bir durumdur.



Bütün eylem ve işlemlerinde; ticaretinde, siyasetten-bürokrasiden ve FETÖ yargısından torpil gören bu grubun çıkıp başkalarına hak-adalet ve ahlak dersi verecek bir durumu yoktur. Kendilerinin bir tane düzgün işleri yokken, ona-buna çamur atmakta mahirler. Hadi oradan, pespaye herifler! Siz kim, ahlak dersi vermek kim?



