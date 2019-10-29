Doğal taş sektöründe yeni rota: Güney Amerika

29.10.2019 12:01

Doğal taş sektöründe 100'den fazla ülkeye yılda ortalama 2 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştiren Türkiye, yeni pazar arayışı konusunda rotasını Brezilya, Arjantin ve Şili başta olmak üzere Güney Amerika coğrafyasına çevirdi.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birkaç yıldır senede 4,5-5 milyar dolarlık maden ürünleri ihraç ettiğini söyledi.

Maden sektörü olarak bu yılı 4,6 milyar dolar civarında bir rakamla kapatacaklarını belirten Dinçer, bunun yaklaşık yarısını oluşturan doğal taş sektörünün önemli bir kalem olduğunu vurguladı.

Doğal taş dış satımının yarısını ise blok mermerin oluşturduğunu aktaran Dinçer, şöyle devam etti:

"Şu anda en çok blok mermer ihracatı yapılan ülkeler Çin ve Hindistan. İşlenmiş üründe de ABD yaklaşık 400 milyon dolarlık ihracatla önde gidiyor. Ondan sonra Suudi Arabistan ve diğer ülkeler geliyor. Sektör olarak pazarları çeşitlendirmek zorundayız çünkü Çin'de büyüme oranlarının gerilemesi doğal olarak oradaki inşaat sektörünü de etkiledi ve küçülmesine sebep oldu. Böyle olduğu için de doğal taş ithalatında da bir gerileme söz konusu. Bunları aşabilmek için orada kaybettiğimiz yüzdelik dilimi diğer ülkelerde tamamlamamız gerekiyor. Çin 1 milyar dolarlık ithalat yaptığı için oradaki yüzde 10'luk daralma bile 100 milyon dolara tekabül eder ki bu da bizim için büyük bir rakam. Bu büyük rakamı da tek bir ülkeden kapatamayız."

Yeni pazarlara girmede "ticaret heyetleri"nin önemi

Dinçer, İMİB olarak bir yıldır fuarlar haricinde 20'ye yakın ülkeye ticaret heyeti düzenlediklerini aktardı.

Ticaret heyetlerini çok önemsediklerine değinen Dinçer, "Ticaret heyetlerinde 20'ye yakın firmamızı değişik ülkelere götürüyoruz ve orada ciddi alıcılarla bire bir masaya oturtuyoruz. Ticaret heyetleri, hiç doğal taş satmadığımız veya çok az sattığımız ülke pazarlarına girme adına ilk adım oluyor. Brezilya, Arjantin ve Şili gibi Güney Amerika ülkelerini hedef pazarlar olarak belirledik ve oralara ticaret heyeti düzenledik. Ayrıca Meksika ve Güney Kore gibi ülkelere de ticaret heyetleri düzenledik." dedi.

Dinçer, ticaret heyetlerine 2020 yılında da devam edeceklerini dile getirdi.

Ana pazarlarda kayıplar yaşandığında değişik ve çeşitlendirilmiş pazarların hazır olması gerektiğine işaret eden Dinçer, "100'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. İMİB olarak ihracat yapılan ülke sayısını artırmaya, hiç ihracat yapmadığımız ülkeleri de işin içine katmaya çalışıyoruz. Ticaret heyetleriyle inşallah bunu başaracağız. Dolayısıyla bunlara devam ederek pazar paylarını artırmayı ve çeşitlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Umuyorum ki İtalyanları çok geride bırakacağız"

Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu da doğal taş sektörünün bu yılı kesili ürün ve blok mermer ihracatı sayesinde çok az kayıpla kapatacağını belirtti.

Diğer ülkelerde çok daha fazla daralma olduğuna dikkati çeken Efendioğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye onlara rağmen çok daha iyi. Yılı 1 milyar 200 milyon dolar işlenmiş ürün, 900 milyon dolar da blok mermer ihracatıyla kapatacağımızı düşünüyoruz. Türkiye her yıl, yeni ülkelere ihracat yapmaya çalışıyor. Türkiye'nin 100'ün üzerinde ülkeye mermer ihracatı var. Çin haricinde mermerde söz sahibi iki ülke var: İtalya ve Türkiye. Şu anda kafa kafaya gidiyoruz. ya onlar öne geçecek ya da biz ama umuyorum ki biz öne geçeceğiz, İtalyanları geride bırakacağız."

Kaynak: AA