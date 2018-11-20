Doğa Öğrencileri Mardinli Kardeşleri İçin Yollarda

Doğa Koleji Bahçeşehir 1 kampüsüöğrencileri, Mardin'deki devlet okuluna ilgi ve yetenek geliştirme derslerinden biriolan''Akıl Oyunları'' dersine ait eğitim setleri hazırladı. Doğa öğrencileri bu setleri Mardin'deki kardeşlerine ulaştırdı.

Eğitimin Türkiye'deki Lideri Doğa Koleji, kendine özgü geliştirdiği eğitim müfredatı ve konseptlerini Mardin'e taşıdı. Doğa Koleji Bahçeşehir1 öğrencileri öğretmenlerive okullarının desteklerini alarakprojelerini gerçekleştirdi.

Öğrenciler gerçekleştirdiklerisosyal sorumluluk projesi ile Mardin'de bir devlet okuluna Akıl Oyunları dersliğini kurabilmek için eğitim setleri hazırladı. "Eğitim Herkesin Hakkı" diyen Doğa Koleji öğrencileri, Mardinli öğrencileri mutlu etti.

Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle,öğrencilerinin bu projesinden heyecan duyarak "amacımız 21. Yüzyıla yakışır nitelikli eğitimden daha fazla öğrencinin yararlanmasını sağlamaktır" dedi.

Doğa öğrencileri tarafındanhazırlanan eğitim setlerini Mardinli öğrencilerle buluşturarak, eğitimde fırsat eşitliği yaratmakamaçlandı. Mardin devlet okulunda artık akıl oyunları dersliğine sahip olan öğrenciler, ilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri bir derslik kazandılar.

MARDİNLİ ÖĞRENCİLER MUTLU, DOĞA ÖĞRENCİLERİ HUZURLU

Mardin'deki devlet okuluna akıl oyunları dersliği kurmayı hedefleyen ve bunu başaran öğrenciler, setleri hazırlayabilmek için sponsor buldu.Öğretmenlerinin de desteğini alan ve Mardin'e akıl oyunları dersliği kurmak için 160 akıl oyunu setini, Mardinli kardeşleriyle buluşturan Doğa öğrencileri huzurlu, Mardin okulundaki 1600 öğrencisi ise mutlu.

Mutlu çocuk öğrenir, öğrenen birey üretir felsefesi ile hareket eden Doğa Koleji, bunu sadece kendikurum öğrencileri için düşünmediğini de bir kez daha gösterdi. Her çocuğa ve her öğrenciye aynı imkanı sunmak için çalışan Doğa Koleji, projelerini sürdürmeye devam edecek.