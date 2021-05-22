Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor

Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Dallıtepe köyü Göl mezrasında içinde oluşan doğal ada ve manzarasıyla ilgi gören gölün turizme kazandırılması istendi.

BİNGÖL'ün Dallıtepe köyü Göl mezrasında içinde oluşan doğal ada ve manzarasıyla ilgi gören gölün turizme kazandırılması istendi.

Ilıcalar beldesi ile Adaklı ilçe sınırları arasında yer alan 141 yıllık yerleşim yeri Dallıtepe köyünün Göl mezrası, doğal güzelliğiyle vatandaşların ilgi odağı oldu. Etrafı dağlarla çevrili ve krater gölü olduğu tahmin edilen göl, içerisinde oluşan ada ile yerli turistlerin ilgisini çekiyor. 30 haneye sahip mezra, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Teknolojiden uzak ve yollarının bozuk olması nedeniyle, genç nüfusun tercih etmediği mezrada, yaşları 60 ile 80 aralığındaki vatandaşlar kalıyor. Dik yamaçları, doğal kaynak suyu ve yeşil alanlarıyla bir doğa harikası olan mezra, yamaç paraşütü, dağcılık gibi sportif aktivitelere elverişli bir alana sahip.'DEDELERİMİZ KÖYÜ SATIN ALMIŞ'Emekli memur Ali Kaygalak, 141 yıl önce köyün satın alınarak, yerleşim yeri haline getirildiğini ifade etti. Ali Kaygalak, "Yazın buraya tatil amacıyla geliyoruz. Burası, Dallıtepe köyü Göl mezrası olarak biliniyor. 1880'li yıllarda büyük dedemiz tarafından, Köz köyünde yaşayan bir şahıstan satın alınıyor. Göl tamamen doğal. Eskiden kar ve yağmur sularıyla dolardı. Şimdi ise yetersiz yağıştan dolayı, Karkatan deresinden buraya akan kanallar sayesinde doluyor. Köyümüzün turizme kazandırılması, ilimiz ve bölgemiz açısından faydalı olur" dedi.'GÖZDE TURİZM MEKLANLARINDAN BİRİ OLABİLİR'

Her fırsatta bu bölgeye gelip, manzaranın keyfini çıkardığını ifade eden Ufuk Bektaş, bölgenin Doğu Anadolu'nun önemli turizm mekanlarından biri olabileceğine inandığını söyledi. Ufuk Bektaş, "Ben bu köye sınır köy olan, Karer köyünden geldim. Bu köyün tabiat güzelliği nedeniyle, arada bir gezme amaçlı geliyoruz. Buranın turizme kazandırılması gerekiyor. Bölge açısından çok önemli bir yer. Bingöl'de gezip görülecek sayılı yerlerimiz var. Yüzen ada, Sancak beldesindeki peri bacaları ve Çır şelalesi gibi doğa harikalarının, bir an önce turizme kazandırılması gerekiyor" diye konuştu.


Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor
Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor
Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor
Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor
Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor
Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor
Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor
Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor
Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor
Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor
Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Bundan 80 sene sonra İstanbul'da yaşayanlar Bodrum'a ve Antalya'ya gidemeyecek
Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Bundan 80 sene sonra İstanbul'da yaşayanlar Bodrum'a ve Antalya'ya gidemeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ceyda Düvenci Necati Şaşmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Gökhan Töre Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 16:09:09. #1.15#

title