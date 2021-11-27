Doç. Dr. Savaşçı'dan 'Nu' varyantı uyarısı

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Güney Afrika'da görülen 'Nu' mutasyonunun çok tehlikeli olduğunu belirterek, "Tedbir almazsak ve Avrupa'da da yayılırsa, 1-2 ay sonra Türkiye'de bir yayılım söz konusu olacaktır" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüste 'Nu' adındaki yeni mutasyonun Güney Afrika'da tespit edildiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Güney Afrika ve özellikle İngiltere'de alarma geçtiğini ifade eden Savaşçı, "Şu anda İngiltere, Güney Afrika'dan uçuşlarını yasakladı. Türkiye olarak bizim de ilk tedbirimiz Güney Afrika ve transit uçuşlarda çok tedbirli davranmamız, gerekirse sınırlandırma getirmemiz gerekir. Şu an için ülkemizde bu mutasyona dair herhangi bir verimiz yok. Sadece 3-5 ülkede mutasyon tespit edildi ve en son İsrail'de bir vaka çıktı. Aslında bu da Delta varyantı kadar belki endişe verici ve korkutucu bir boyuta düşünülebilir" diye konuştu.

Doç. Dr. Savaşçı, koronavirüsün son zamanlarını yaşadığını söyleyerek, "Bu dönemde mutasyona uğrayarak kendini biraz daha korumaya çalışacağı için 'süper varyant' versiyonları da ortaya çıkabilir. Ancak aşılanma oranı arttıkça virüs kendi kendini yok etme boyutuna gelecektir. Çünkü yaşamayacağını anlayacaktır. Savaşı kaybedecektir. Ne yazık ki, biz hala ülkemizde 200-300 vatandaşımızı kaybediyoruz. Yakınları ve bizler de üzülüyoruz. Dolayısıyla tedbiri asla elden bırakmamız gerekiyor. Sağlık çalışanları olarak bizler de yorulduk, halkımız bazı konularda bıktı ama asla tedbirleri elden bırakmamız gerekiyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Gizem Karadağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet