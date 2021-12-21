Doç. Dr. Gökhan Tunç'un eseri 13. İstanbul Edebiyat Festivalinden Ödülle döndü

İSTANBUL (Habermetre) - Bu yıl 13. 'sü düzenlenen İstanbul Edebiyat Festivali'ndeAnadolu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gökhan Tunç, Çağdaş Mesnevinin Peşinde adlı çalışmasıyla ödüle layık görüldü.

Taksim AKM'de gerçekleşen festivalin açılış programında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve şair Ali Ural ile çok sayıda edebiyatsever hazır bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen ve Türk kültür dünyasının önemli etkinliklerinden biri olan Edebiyat Festivali'nin bu yılki teması, yakın zamanda kaybettiğimiz Sezai Karakoçolarak belirlendi.

Bir hafta boyunca şair Sezai Karakoç'un türlü yönleriyle değerlendirileceği ve anılacağı festivalde şair hakkında yapılan dört çalışmaya ödül verildi. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Gökhan Tunç, Çağdaş Mesnevinin Peşinde adlı eseriyle ödüle layık görüldü. Doç. Dr. Tunç, aynı zamanda bu yıl içinde Şiir ve Bellek adlı kitabıyla Söylem Filoloji Ödülü'nün yanı sıra Türkiye'nin en önemli yazar ve eleştirmenlerinden biri olan Mehmet H. Doğan adına verilen Mehmet. H. Doğan Ödülü'nü de almıştı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet