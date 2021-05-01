Doç. Dr. Aydın: KKKA belirtileri Covid-19'a benziyor, kene teması sorgulanmalı
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Doç. Dr. Aydın: KKKA belirtileri Covid-19'a benziyor, kene teması sorgulanmalı

Doç. Dr. Aydın: KKKA belirtileri Covid-19'a benziyor, kene teması sorgulanmalı
Demirören Haber Ajansı / Aleyna KESKİN - Haberler | Güncel

TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.

TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçe Gayretli Aydın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) belirtilerinin Covid-19'a benzediğini belirterek, "Ateşli hastalıklarda öncelikle insanın aklına Covid-19 geliyor ama kene temasını da mutlaka sorgulamak gerekiyor" dedi.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde, 3 gün önce bahçede Emre Selim Geçici'yi (16) kene ısırması sonucu yeniden gündeme gelen KKKA hastalığına karşı uzmanlar uyarılarda bulundu. Pandemi döneminde özellikle kalabalık ortamlardan kaçarak, doğada vakit geçirmek isteyenlerin vücudu kapatan kıyafetler tercih etmeleri, pantolon paçalarının çorapların içine sokulması ve kenelerin daha kolay görülebilmesi için açık renk kıyafetler tercih etmeleri istendi. 

'KKKA MEVSİMİ BAŞLADI'KTÜ Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın, KKKA'nın koronavirüsle benzer belirtiler gösterdiğini belirterek, "KKKA mevsimi başladı. Biz nisan sonu mayıs başlarında KKKA hastalıkları görüyoruz. Bu kenelerle bulaşan bir hastalık. Kene tutunduktan sonraki 10 gün içinde ateş, halsizlik, baş ağrısı, vücut ağrısı, ishal gibi şikayetlerle hastalar başvurabiliyorlar. Covid döneminde herkes köyüne, bağına, bahçesine gitti. Bu dönemde tarlada, bağda, bahçede oynayan çocuklar ve erişkinlerde kene tutunmaları olabiliyor. Dikkatli olmakta fayda var. Ateşli hastalıklarda öncelikle insanın aklına Covid-19 geliyor ama kene temasını da mutlaka sorgulamak gerekiyor" diye konuştu.'EN YAKIN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDİLMELİ'Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yüksek ateş şikayeti olan çocuklarda kene tutunmasının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Aydın, "Paçaları çorapların içerisine koyacak şekilde ve tüm vücudu saracak şekilde giyinmeli insanlar. Bağdan, bahçeden döndükten sonra mutlaka tüm vücut kene açısından kontrol edilmeli. Kene tutunmuşsa kendileri değil en yakın sağlık kuruluşuna giderek kenenin çıkarılması gerekiyor. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın gelişmesi ile ilgili önlem almakta gecikmemiş oluyor. İlk çocuk vakası Artvin'den geldi. Ne yazık ki hastalığı ağır geçiriyor ama yetişkin bölümüne başvuran hastaların olduğunu biliyoruz. Bölgemizde Artvin'den, Kelkit Vadisi'nden ve Giresun'dan hastalarımız oluyor. Bu bölgelerden başvuran ateşli çocuklarda kene tutunmasını mutlaka sorgulamak gerekiyor. Hepimizin Covid'e yoğunlaştığı bu dönemde diğer enfeksiyon hastalıklarını da sorgulamakta fayda var" dedi.EMRE'NİN SAĞLIK DURUMU KRİTİK 

Peynirli köyünde, Zeki- Gurbet Geçici çiftinin oğlu Emre Selim Geçici'yi 3 gün önce evlerinin önündeki bahçede kene ısırmıştı. Aile fertlerince omzundaki kene çıkarılan Emre Selim, ilçedeki devlet hastanesine kaldırılmıştı. Kene ısırmasına bağlı KKKA hastalığına yakalanan Emre Selim, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Burada tedaviye alınan Emre Selim Geçici'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.


Doç. Dr. Aydın: KKKA belirtileri Covid-19'a benziyor, kene teması sorgulanmalı
Doç. Dr. Aydın: KKKA belirtileri Covid-19'a benziyor, kene teması sorgulanmalı
Doç. Dr. Aydın: KKKA belirtileri Covid-19'a benziyor, kene teması sorgulanmalı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna KESKİN

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