Dizi – 2: Evren'e Dair 10 Uçuk Teori - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dizi – 2: Evren'e Dair 10 Uçuk Teori

Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji
Dizi – 2: Evren'e Dair 10 Uçuk Teori

Bilim insanları kainatı anlatabilmek için birçok yol denediler ve her seferinde kulağa birbirinden daha uçuk gelen fikirler çıkardılar.

Bilim insanları kainatı anlatabilmek için birçok yol denediler ve her seferinde kulağa birbirinden daha uçuk gelen fikirler çıkardılar. Uzun yıllardır evren ve geleceğine dair açıklama yapmaya uğraşan her bilim insanı birbirinden ilginç fikirler ortaya attı.

İşte dizimizin ikinci bölümü:

6. Çoklu Evren

Big Bang deyince CMB'nin tekdüzeliğini açıklayabilmek için enflasyon denilen çok hızlı genişlemenin ilk hamlesini varsaymak gerekir. Bazı bilim insanlarına göre evrenimiz bu enflasyonist evreden çıkınca şişen uzay denizinin içinde minik bir köpük kabarcığı kadardı. Paul Steinhardt tarafından sunulan 'Sonsuz şişme' denilen bu teoriye göre diğer kabarcık evrenler bu şişme denizden farklı yerlerinde sürekli oluşurken bunların tümü birleşerek çoklu bir evren oluşturuyorlar.

Teori daha ilginçleşiyor çünkü başka evrenlerin bizim fizik kanunlarımıza sahip olmasına gerek yok, kimisi daha fazla yerçekimine sahip olabilir kimi de farklı ışık hızına. Diğer evrenleri direkt olarak gözleyemediğimizden biri bizim evrenimizle çarpışabilir bile. Bazı bilim insanları da CMB içindeki soğuk noktanın bu tür bir çarpışmanın izi olabileceğini önerdi.

7. Yerçekimini yanlış anladık

Evren teorileri yerçekiminin doğru anlaşılmasına dayanır- fizikte maddeyi geniş boyutta etkileyen tek kuvvettir.

Ancak yerçekimi tek başına bazı astronomi gözlemlerini açıklamaya yetmiyor. Bir galaksinin dış bölgelerindeki yıldızların hızını ölçmeye kalkarsak bu yıldızlar sadece görülen galaksinin yerçekimi ile zaptediliyorsalar yörüngede kalmak için çok fazla hızla hareket ediyorlar. Daha kuvvetli bir gücün galaksileri bir arada tuttuğu varsayılırsa, bunları görülen maddenin yerçekiminden daha büyük bir kuvvet bir arada tutuyor.

İki çözümden biri bilim insanlarını daha fazla cezbetmiş. Birincisi evren gözle göremediğimiz dark matter içeriyor ve bu da eksik yerçekimini sağlıyor.  İkincisi ise yerçekimi teorimiz yanlış ve onun yerine MOND'u (Modified Newtonian Dynamics) koymalıyız. Her ne kadar ne MOND ne de Dark Matter kanıtlanamadıysa da deneyler ve gözlemler devam ediyor.

8. Aşırı Akışkan Uzay Zamanı

Uzay sadece üç boyuta sahip olsa bile zaman formunda dördüncü bir boyut var.  Evreni böylece dört boyutlu uzay zamanı ile gözümüzde canlandırabiliriz. Bazı teorilere göre örneğin Stefano Liberati'nin öne sürdüğü yıldızlar ve galaksiler gibi fiziksel objeler dışında kendi içinde fiziksel bir öz cisim dediği sudan ibaret bir okyanusa benzer bir madde.

Su nasıl sayısız molekülden oluşuyorsa uzay zamanı da bu teoriye göre bizim teknolojimizin erişemeyeceği mikroskobik parçacıklardan oluşan çok derin bir seviyede bir gerçeklik.

Bu teori uzay zamanını gözde sıfır viskoziteye sahip aşırı akışkan gibi canlandırıyor.

Bu tür sıvıların tuhaf bir özelliği de bildiğimiz sıvıların karıştırılınca dönmesi gibi bir şey söz konusu değil. Bu durumda dönme hareketi yerine minik girdaplara ayrılıyor. Bu da aşırı akışkan uzay zamanı durumunda galaksilerin oluşmasına sebep olabiliyor.

9. Simülasyon Teorisi

Şu ana kadar teoriler hep bilim insanlarından geldi ancak bu teori felsefecilerden.

Madem evren ile ilgili tüm bilgiler beynimize duyularımız ve bilimsel araçlar yardımı ile geliyor neden bunların hepsi akıllıca tasarlanmış bir illüzyon olmasın?

Neden evrenin geri kalan kısmı ultra sofistike bir bilgisayar simülasyonu olmasın?

'Matrix' filmlerinde popülerleştirilmiş bir fikir bu ancak bazı felsefeciler bunu müthiş ciddiye alıyor. Ancak bu teorinin doğru veya yanlış olup olmadığını kanıtlamak imkansız olduğundan bilimsel bir teori olma ihtimali de sıfıra düşüyor.

10. Kozmik Kendini Beğenmişlik

Fizik kanunlarında atom altı kuvvetler ve elektromanyetizma gibi temel sabitler yerçekiminin gücünü belirler.

Bildiğimiz kadarıyla bu rakamlar herhangi bir değere sahip olabilir. Ancak, sahip oldukları değerlerden çok azıcık da olsa uzaklaşırlarsa evren çok farklı bir yere dönüşebilirdi ve en önemlisi, bizler için bildiğimiz hayat ve bizler var olmayabilirdik.

Nick Bostrom kitabında bahsettiği antropik teorisinde evrenin insan hayatının var olabilmesi için yaratıldığını anlatıyor.

Evrenin bizler var olalım diye yaratıldığı fikri girince aklına insan başlıyor başka sorular sormaya...

Space Mag Türkiye - Son Dakika Haberleri
BepiColombo uzay aracı, Merkür'ün ilk fotoğraflarını Dünya'ya gönderdi

BepiColombo uzay aracı, Merkür'ün ilk fotoğraflarını Dünya'ya gönderdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Acun Ilıcalı Ezgi Mola Şafak Sezer
Spor Mehmet Topal Serdar Aziz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Zafer Kurugöl Antonio Guterres Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dizi – 2: Evren'e Dair 10 Uçuk Teori - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 22:51:23. #1.12#