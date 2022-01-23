Diyarbakırlılar şehit  Ali Gaffar Okkan'ı unutmuyor

DİYARBAKIRLILAR 21 yıl önce teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 5 mesai arkadaşı ile şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı unutmuyor. Kentteki iş yerleri ve evlerde fotoğrafları bulunan Okkan'ın şehit haberi ilk günkü acısını koruyor. Diyarbakır'da 43 yıldır sebze ve meyve satıcılığını yapan, onunla bir futbol maçında tanıştığını söyleyen Cevat Toprakçı (54), "Diyarbakır halkı tarafından çok sevilen bir insandı. Bu ölümü hak etmedi" dedi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevinde iken 24 Ocak 2001 günü saat 17.40 sıralarında makam aracıyla valilik binasına doğru seyir halindeyken Gaffar Okkan, Şehitlik semti Sezai Karakoç Bulvarı'ndaki saldırıda şehit oldu. Olayda, evli ve 2 çocuk babası Okkan'ın yanı sıra polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy da şehit düştü. Hain saldırı sonrası emniyet müdürlüğü tarafından saldırıya uğradığı cadde üzerinde Okkan ve 5 mesai arkadaşının fotoğraflarının bulunduğu anıt yapıldı. Kentte vatandaşların uğrak yerlerinden biri olan Okkan'ın anıtı her gün vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Diyarbakırspor'un taraftar amigosu olduğu dönemde Şehit Ali Gaffar Okkan'la tanışan Ali Yılmaz ise, Diyarbakırspor için zamanını çok harcadığını dile getirdi. Yılmaz, "Hedefi Diyarbakır koleji kurmak ve Diyarbakırspor'u Süper Lig'de üst sıralarda ses getirecek bir seviyeye getirmekti. Kısmet olmadı Diyarbakırspor'un son şampiyonluğunu görmeden aramızdan ayrıldı. Şehit olduğu haberi aldığımda çok ağladım, sanki en yakınımı kaybetmiş gibi ağladım. Çünkü onunla güzel diyaloglar yaşadım. Her zaman bizimle beraberdi. Diyarbakırspor ve halkıyla ilgilenirdi. Özellikle Diyarbakır ve Diyarbakırspor için gitmesi büyük bir kayıptı. Ali Gaffar Okkan'ı sevenler ve bu memlekete gönül verenler hiçbir zaman unutmayacak ve gönüllerde yaşatacak" diye konuştu.