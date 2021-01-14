Diyarbakırlı liselilerden İtalya'ya sağlıkçılar için 1,5 milyon koruyucu kıyafet

DİYARBAKIR'da Bismil Belediyesi, Sosyal Destek Programı (SODES) ve Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan atölyede, koronavirüsle mücadele eden sağlıkçılara koruyucu kıyafet üretimine başlandı. Günlük üretim kapasitesini 1500'e çıkaran öğrenciler, İtalya'dan alınan 1,5 milyon koruyucu kıyafet siparişini yetiştirmeye çalışıyor.

Bismil ilçesi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, SODES projesi kapsamında, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Bismil Belediyesi'nin eş finansman desteğiyle 22 öğrenci, koronavirüsle mücadele eden sağlıkçılar için koruyucu kıyafet üretimine başladı. Okuldaki atölyeye üretim için alınan 23 makine için açılış töreni düzenlendi. Açılışa, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen ile Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral katıldı. İlk siparişin geçen hafta İtalya'da alındığı atölyede, alınan 1,5 milyon koruyucu kıyafet siparişi için üretimlerini günlük 1500'e çıkaran öğrenciler, ürünlerden elde edilecek gelirle aile bütçelerine katkı da sunmuş olacak. Ayrıca proje kapsamında, kent genelindeki 4 okula 730 bin TL'lik yatırım yapıldı.

'İTALYA'YA 1,5 MİLYON ADET ÖNLÜK DİKECEĞİZ'

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, önceki yıllarda SODES'ten alınan tekstil makinelerini de atölyeye eklediklerini ifade ederek, "22 öğrencimiz bu atölyelerimizde çalışarak hem evlerine ekmek götürecekler hem de ülkemizin ihtiyacı olan kalifiye elemanı buralardan karşılayacağız. Bu projede okulumuz aylık yaklaşık olarak 25-30 bin TL gelir elde edecek. Bunun bir miktarı döner sermayeye kalırken, asıl önemli miktarı öğrencilerimizin çalışmaları ve emekleri karşılığı olarak onlara verilecek. Bismil'de her alanda istihdama yönelik olarak projelerimiz var. Özellikle son dönemde Bismilli kadınlar üzerine çok yoğunlaştık. Bismilli Kadınlar Kooperatifi kurduk, şu an da İstanbul'da bir firmayla çalışıyoruz. İnşallah ulusal bazda ticaret yapan ve online satış yapan büyük firmalar üzerinden Bismilli kadınların ürettiği ürünleri, kendi paketlerimizle tüketicilerimizle buluşturacağız. Amacımız öncelikli olarak istihdam yaratmak ve üretilen ürünlerin katma değerini arttırmak" dedi.

'BÖLGEDE İSTİHDAM ARTTIRICI FAALİYETLER ÖNCELİĞİMİZ ARASINDA'

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, öncelikleri arasından bölgedeki istihdamı artırıcı faaliyetler olduğunu ifade ederek, "2009 yılından bu yana Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın ekonomik ve sosyal kalkınması adına önemli projeler yürüttük. Bugün burada bulunduğumuz projeyi de 2019 yılında sanayi alt yapısı mali destek programı kapsamında destekledik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da 2019 yılı temasını mesleki eğitim teması olarak belirlemişti. Biz de bunu değerlendirmek amacıyla bir yandan sanayi alt yapısını geliştirecek faaliyetleri desteklerken bir yandan da aslında nitelikli eleman yetiştirmeye olanak sağlayacak alt yapıları destekledik. Bu nedenle meslek liseleri ve bu tarz yapıları da projeler kapsamında önceliklerimiz arasına aldık. Bugün bulunduğumuz okul da, aslında Diyarbakır'da bu büyük bir projenin bir etabı. 4 okulumuz desteklendi. Bu okulda onun bir etabı olarak faaliyetlerine başladı diye konuştu.

Üretimde çalışan 12'nci sınıf öğrencisi Muhammed Mustafa Kutlu da, İtalya'daki sağlıkçılara önlük diktiklerini ve günlük üretimin 1500 olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı