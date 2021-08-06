Diyarbakır Valisi, hasadı yapılan 45 kiloluk karpuzu kılıçla kesti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır Valisi, hasadı yapılan 45 kiloluk karpuzu kılıçla kesti

Diyarbakır Valisi, hasadı yapılan 45 kiloluk karpuzu kılıçla kesti
Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın Dicle Nehri bölgesinde çakıllı ve kumlu arazide güvercin gübresi verilerek yetiştirilen, ağırlığı nedeniyle geçmişte develerle taşınan Diyarbakır karpuzunun hasadı başladı.

DİYARBAKIR'ın Dicle Nehri bölgesinde çakıllı ve kumlu arazide güvercin gübresi verilerek yetiştirilen, ağırlığı nedeniyle geçmişte develerle taşınan Diyarbakır karpuzunun hasadı başladı. Diyarbakır'da bu yıl yaklaşık 35 bin dekarda karpuz, 17 bin dekarda kavun, 300 dekarda yerli sürme çeşidi olan Diyarbakır karpuz ekimi yapıldı. Vali Münir Karaoğlu, hasadı yapılan 45 kiloluk karpuzu kılıçla keserek davetlilere ve basın mensuplarına ikram etti. 

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Mirzabey köyünde Vali Münir Karaloğlu ve çok sayıda üreticinin katıldığı karpuz hasadı tarla günü yapıldı. Hasadı başlayan Diyarbakır karpuzu Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Bu yıl tahmini 140 bin ton karpuz üretimi yapılması bekleniyor.

Büyüklüğü nedeniyle develerin sırtında taşınıp, kılıçla kesimi yapılan Diyarbakır karpuzu, hasatla birlikte araçlara yüklenerek birçok noktaya gönderildi. Karpuzun yanı sıra 17 bin dekarda ekimi yapılan kavunun da hasadı önümüzdeki günlerde yapılacak.'AMACIMIZ YETİŞTİRİCİ SAYISINI ARTIRIP, ALANLARI BÜYÜTMEK'Karpuz hasadında konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır karpuzunun hasat günü için bir araya geldiklerini söyledi. Vali Karaloğlu, "Verimli topraklara sahip ülkemizde her il ile özdeşleşmiş o ilin sembolü haline gelmiş bir tarımsal ürünü var. Karpuz denince akla ilk gelen Diyarbakır karpuzudur. Bu topraklarda yüzyıllardır ekimi ve hasadı yapılan bir ürünümüz Diyarbakır karpuzu hem büyüklüğü hem de iriliği, tadı ile  gözümüze ve damağımıza hitap ediyor. 2008 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu, Diyarbakır'ın şehir ile özdeşleşmiş ürününe coğrafi işaret verildi. Diyarbakır karpuzu coğrafi işareti olan, Diyarbakır'ın önemli sembollerinden birisi aynı zamanda. Biz bu sene 2021 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortak bir proje ile Diyarbakır karpuz yetiştiriciliğini geliştirme projesi uyguladık.. Önce GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü 5 bin adet karpuz fidesi yetiştirdik. Bunları çiftçimize dağıttık. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimize hem gübre desteği hem de zirai mücadelede zirai zararlara karşı ilaç desteği de verdik. Diyarbakır'da ilk defa karpuz yetiştirici sayısını artırmak için çalıştık. Amacımız Diyarbakır karpuzunun hem yetiştirici sayısını artırmak hem de yetiştirilen alanları büyütmek. Ben bugün karpuz hasadı için  geldim. İnşallah bundan sonra da Diyarbakır karpuzuna destek vermeye devam edeceğiz" dedi.DEV KARPUZU KILIÇLA KESTİ

Vali Münir Karaoğlu, 3 kişinin araziden battaniye ile taşıdığı 45 kiloluk karpuzu kılıçla keserek davetlilere ve basın mensuplarına dilim dilim ikram etti. 


- Bismil
Diyarbakır Valisi, hasadı yapılan 45 kiloluk karpuzu kılıçla kesti
Diyarbakır Valisi, hasadı yapılan 45 kiloluk karpuzu kılıçla kesti
Diyarbakır Valisi, hasadı yapılan 45 kiloluk karpuzu kılıçla kesti
Diyarbakır Valisi, hasadı yapılan 45 kiloluk karpuzu kılıçla kesti
Diyarbakır Valisi, hasadı yapılan 45 kiloluk karpuzu kılıçla kesti
Diyarbakır Valisi, hasadı yapılan 45 kiloluk karpuzu kılıçla kesti
Diyarbakır Valisi, hasadı yapılan 45 kiloluk karpuzu kılıçla kesti
Diyarbakır Valisi, hasadı yapılan 45 kiloluk karpuzu kılıçla kesti
Diyarbakır Valisi, hasadı yapılan 45 kiloluk karpuzu kılıçla kesti
Diyarbakır Valisi, hasadı yapılan 45 kiloluk karpuzu kılıçla kesti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan

Atama kararları
Atama kararları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Ziya Selçuk Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Eda Erdem Caner Erkin Abdullah Avcı Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır Valisi, hasadı yapılan 45 kiloluk karpuzu kılıçla kesti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 17:51:39. #1.16#

title