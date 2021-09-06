Diyarbakır Tekstil OSB'de inşası süren 70 fabrikanın gelecek yıl hizmete açılması hedefleniyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, "Tekstil OSB'mizde 70 fabrika 2022 sonuna kadar bitmiş olacak.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, "Tekstil OSB'mizde 70 fabrika 2022 sonuna kadar bitmiş olacak. 50'ye yakın talep var." dedi.

Kentte tekstil sektöründe yaşanan gelişmelerle ilgili Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaya, kenti tekstil ve hazır giyim merkezi yapma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Silvan Barajı'nın tamamlanmasıyla Diyarbakır'ı kaliteli pamuk üretimi ile Türkiye'nin en önemli pamuk üretim merkezi haline dönüştüreceklerini ifade eden Kaya, "İhraç etmek elbette önemli ama üretim merkezinde bunu işleyerek son ürüne kadar dönüştürmek temel hedefimiz. Gerek tekstil OSB ve gerekse de karma OSB'mizde bu hedefe hızla ilerliyoruz." diye konuştu.

Entegre tesisleşmede arıtmanın önemine dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"OSB'mizde arıtma tesisimiz bitti. Ürünler boyanmak için batı illerini gidip tekrar geri geliyordu. Kısa sürede tekstil OSB'mizde 6 boyama fabrikası üretime geçecek. Tekstil OSB'mizde 70 fabrika 2022 sonuna kadar bitmiş olacak. 50'ye yakın talep var. Valimizle ek tekstil OSB'mizin kurulması için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüşüldü ve olumlu bir yol alındı. Bu OSB'miz de üretime geçince 10 bin olan istihdam rakamımız 30 bine çıkacaktır."

Kaya, "merdiven altı" diye tanımlanan kayıtsız işletmelere yönelik de bazı düzenlemeler yaptıklarını aktardı.

"Valilik ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Diyarbakır, Bismil, Çermik ve Ergani'de 55 bin metrekarelik işlikler oluşturacağız. Burada temel amaç merdiven altında kayıtsız çalışan firmaları yurt dışına ihraç yapacak kalite standardına getirmektir." diyen Kaya, marka yaratmak kadar uluslararası markaların tedarikçisi olmanın da önemli olduğunu belirtti.

Kaya, "Bunun için hem kalite standardını yakalamak hem üretim yapanların haklarını yerine getirmek hem de çevre duyarlılığını geliştirmek önemli. Ünteks de bu standartları yakalayan firmalarımızdan biri." şeklinde konuştu.

Ünteks Grup Başkan Yardımcısı Edip Ünver de Diyarbakır'daki üretim merkezlerinde 1100 kişinin istihdam edildiğini ifade etti.

Boyahane ve örme fabrikasıyla istihdam sayısının 3 bine ulaşacağını dile getiren Ünver, "1992'de kurulan bir firmayız. 2013'te memleket sevdasına geri geldik. 2015'te ilk fabrikamız iplik, sonra örgü, ardından da konfeksiyonu kurduk. İhracatçı firmayız. Birçok ülkeye ihraç yapıyoruz. Bu yıl 70 milyon dolarlık ihracat yaptık." diye konuştu.

Toplantıya, Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkan Yardımcısı Şeyhmus Ayhan, Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) Başkan Yardımcısı Şefik Özdil, Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİAD) Başkanı Nurullah Edemen, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) Başkanı Rojda Yılmaz ve DTSO Kadın Meclisi dönem sözcüsü Seda Berakatoğlu da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan