Diyarbakır kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Diyarbakır kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Diyarbakır oldu. Peki, Diyarbakır kurban kesim yerleri nerededir? Diyarbakır kurban satış noktaları belli oldu mu? Diyarbakır kurbanlık kesim bölgeleri! Diyarbakır'da kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Diyarbakır kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Diyarbakır kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Diyarbakır kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Diyarbakırkurbanlık kesim yerleri 2021! Diyarbakır kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurbanlık iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

DİYARBAKIR KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBANLIK PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Diyarbakır kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

POYRAZ KASAP KESİM YERİ - AKPINAR MAH.AKPINAR CAD. NO:7 BİSMİL DİYARBAKIR - 05346789590

ÇERMİK BELEDİYESİ MAZBAHANESİ - KALE MAH. KEREZE ŞEVKET SK. NO:2 ÇERMİK - .

SEBZE PAZARI-KASAPLAR - ÇUKUR MAH. HUZUR SK. KASAPLARA ÖNÜ ÇERMİK - .

CEMİL DEMİR (ŞAHIS-ÖZEL MÜLKİYET) - TEPE MAH. DİYARBAKIR CAD. NO:24/3 ÇERMİK - .

SUR İLÇESİ MAY-ET KOMBİNASI - SUR İLÇESİ MAY-ET KOMBİNASI MARDİN YOLU ÜZERİ - 412 228 22 67

ÇÜNGÜŞ AKMEŞE KASABI MEZBAHANESİ - CAMİİSUK MAH.CUMHURİYET CAD. - 05336234816

YOK - YOK - yok

MURAT-CAN GIDA VE HAYVANCILIK LİMİTED ŞİRKETİ - İSTASYON YOLU YAYVANTEPE MAH. ERGANİ - 04122517383

KURBAN KESİM YERİ - MERKEZ MAH. LALE SOK. BELEDİYE MEZBAHANESİ - 5550401421

MESUT ÇAĞIRAN (ÖZEL KASAPHANE) - HÜRRİYET MAHALLESİ YENİŞEHİR CADDESİ NO:2/1 HAZRO/DİYARBAKIR - 5333492019

BELEDİYE KESİMHANESİ - MERKEZ YENİ MH. KULP - 4128312025

SİLVAN BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI - YÜKSEK MAHALLESİ YENİYOL/1 CAD. NO:1 SİLVAN/DİYARBAKIR - 04127113381

SİLVAN BELEDİYE MAZBAHANESİ - SELAHATTİN MAHALLESİ 540. SOKAK NO:9/SİLVAN - NEVZAT MANAZ :05424669698

GÜLER ENTEGRE ET TESİSLERİ - GÜLER ENTEGRE ET TESİSLERİ ÇARIKLI SUR/DİYARBAKIR - 05380948006

KURBANLIK HAYVAN PAZARI - İSKANEVLERİ YENİKÖY MAHALLESİ YENİKÖY MEZARLIĞI KARŞISI/BAĞLAR - 04122519300

BEYMİR ET ENTEGRE TESİSLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. - ÖVÜNDELER MAHALLESİ OSB 8.SOKAK NO:29/1 BAĞLAR/DİYARBAKIR - 05323314918

BAĞLAR 2.TAKTİK HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI OTO YIKAMA YERİ - MARDİN YOLU ÜZERİ YUNUS EMRE MAHALLESİ/BAĞLAR DİYARBAKIR - 0412 234 04 44

KURBAN KESİM YERİ - ŞANLIURFA YOLU ÜZERİ EMNİYET LOJMANLARI (ESKİ) MERKEZİ ISITMA SİSTEM BİNASI YANI - 412) 238 00 92

KURBAN KESİM YERİ - PEYAS MAHALLESİ İMKB YANI KAYAPINAR DİYARBAKIR - 412) 238 00 92

KURBAN KESİM YERİ - KAPLAN CİTY ARKASI KÖY ÜRÜNLERİ PAZAR YERİ KAYAPINAR DİYARBAKIR - 412) 238 00 92

KURBAN KESİM YERİ - MEDYA MAHALLESİ 633. 12 ORGANİK TARIM PAZARI KAYAPINAR DİYARBAKIR - 412) 238 00 92

MAY ET KOMBİNASI - MARDİN YOLU ÜZERİ 12 KM SUR - 0 412 2234304

GÜLER ET ENTEGRE TESİSLERİ - MARDİN YOLU ÜZERİ 14 KM. SUR - (0412) 318 23 60

TOPLUKONUT - 1.ETAP İDARE BİNASI ARKASI/YENİŞEHİR/DİYARBAKIR - 533-483 9023

OFİS - KURDOĞLU LOJ. ALANI İÇİNDEKİ BETON SAHA - 543-302 6331

TOKİ ÜÇKUYULAR - TOKİ ÜÇKUYULAR PAZAR YERİ - 536-748 7821

DİYANET 2021 KUBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

DİYARBAKIR KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021 | KURBANLIK SATIŞ BÖLGELERİ

ÇERMİK BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ PAZARI - KALE MAH. HACI MUSA SK. ÇERMİK - .

DİYARBAKIR CANLI HAYVAN BORSASI - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ CANLI HAYVAN BORSASI MARDİN YOLU ÜZERİ CANLI HAYVAN PAZARI - 0 (412) 223 60 55

ÇÜNGÜŞ AKMEŞE KASABI - CAMİİSUK MAH.CUMHURİYET CAD. - 05336234816

YOK - YOK - yok

ERGANİ BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI - İSTASYON MAH. İSTASYON CAD. ERGANİ FEN LİSESİ YANI/ERGANİ - ...

KURBAN SATIŞ YERİ - DERELİ MAH. FEROĞLU CAD. HAYVAN PAZARI - 5550401421

SİLVAN BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI - YÜKSEK MAHALLESİ YENİYOL/1 CAD. 1 SİLVAN/DİYARBAKIR - 04127113381

SİLVAN BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI - SELAHATTİN MAHALLESİ . SİLVAN BELEDİYESİ MAZBAHANE YANI 540. SOKAK/SİLVAN - 04127113381

DİYARBAKIR CANLI HAYVAN BORSASI - DİYARBAKIR CANLI HAYVAN BORSASI SUR/DİYARBAKIR - 05380948006

KURBANLIK HAYVAN PAZARI - İSKANEVLERİ YENİKÖY MEZARLIĞI KARŞISI/BAĞLAR - 04122519300

KURBAN SATIŞ YERİ - KAYAPINAR PEYAS MAH. KAYAPINAR CAD.İMKB LİSESİ ALTI - 04122380092

DİYARBAKIR CANLI HAYVAN PAZARI - MARDİN YOLU ÜZERİ 12 KM SUR - 04122801000

YEŞİLVADİ MAHALLESİ BESİ ÇİFTLİKLERİ - ESKİ MARDİN YOLU 10 KM. SUR - 000

ŞEHİTLİK - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÖMÜR TESİSİ SAHASI İÇİ - 05382881340

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.