Diyarbakır Kısa Film Festivali başlıyor

Tarihi açıdan zengin bir kent olan Diyarbakır, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Diyarbakır Kısa Film Festivali ile oyuncu, yönetmen ve sinema sektörünün önemli isimlerini ağırlayacak.

Tarihi açıdan zengin bir kent olan Diyarbakır, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Diyarbakır Kısa Film Festivali ile oyuncu, yönetmen ve sinema sektörünün önemli isimlerini ağırlayacak.

Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği'nin geçen yıl şubat ayında start verdiği organizasyon için başvurular mart ayında başladı.

Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan festival, pandemi nedeniyle ertelenirken, ancak on-line devam edilen başvurularda çok sayıda başvuru alındı. Başvuruların bin 266'sı uluslararası gösterim, 587'si kurmaca, 172 belgesel kategorisinden oldu.

30 FİLMİN GÖSTERİMİ ÜCRETSİZ YAPILACAK

Etkinlikte, 30 filmin gösteriminin yapılacağı, 14 kategoride ödül verileceği belirtildi. 1-4 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek olan festival kapsamında Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde 10'u uluslararası olmak üzere 30 filmin gösterimi yapılacak. Festivalde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi senaryo, en iyi sanat yönetmeni olmak üzere toplamda 14 dalda ödül verilecek.

FİNALE KALAN FİLMLER AÇIKLANDI

Belgesel ve kurmaca film dalında ön jüri üyeliğini Zehra Yiğit, Zehra Karadağ, Hayri Çölaşan, Aslı Bankoğlu, Berfin Demirat ve Kaan Yılmaz'ın yaptığı değerlendirmede ulusal kısa film belgesel finalistleri, Arjin Civan Şahin – Uzaklarda, Batuhan Kurt – Kurbağa Avcıları, Bekir Ata ve Adnan Yaşar – Boşver Diyarbakır, Fatih Ertekin – Yaylacı, Haydar Demirtaş – Ayak İzi, Turgay Kural – Ada, Osman Çakır – Acil Çırak Aranıyor, Tolunay Tekmek – Pembe Kimlik, Uğur Ersöz ve Oğuzhan Yıldız – Uçan Adam, Volkan Güney Eker – Bıraktığın Yerden filmi oldu.

Ulusal kısa film kurmaca finalistleri ise Gökalp Gönen – Avarya, Hatice Aşkın – App, Kasım Ördek – Yağmur Olup Şehre Düşüyorum, Murat Çetinkaya – Sonsuz, Mehmet Parmaksız – Hepsi, Yılmaz Özdil – Ağır Yük, Necdet Yiğit – Karanlık, Ömer Ferhat Özmen – Karganın Aşınan Gagası, Ramazan Kılıç – Servis, Yusuf Akbal – Kabak filmi oldu.

PANDEMİ KOŞULLARINA GÖRE YAPILACAK

Pandemi koşullarına göre organizeyi planlayan Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği yönetimi, maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralını tam uygulayacak.

FESTİVALİN DİREKTÖRLÜĞÜNÜ GENÇ YÖNETMEN ÜSTLENDİ

Festivalin direktörlüğünü üstlenen Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği Başkanı Diyarbakırlı genç yönetmen Serhat Gönen üstlendi. Diyarbakır'ın birçok kültürün bir araya geldiği kadim ve çok eski bir kent olduğunu ifade eden yönetmen Serhat Gönen, şunları söyledi:

"Tarihe baktığımızda Ortadoğu'nun ve Türkiye'nin en büyük sinema salonu Diyarbakır'da açılmış. Bu, aslında Diyarbakır halkının sinemaya ne kadar önem verdiğinin de bir göstergesi. Diyarbakır, sanat olarak iyi bir konumundaydı. Bizim amacımız bunu yeniden canlandırmak. Bu kentin doğal bir atmosferi olduğunu, doğal bir plato olduğunu düşündüğümüz için yönetmenler ve yapımcılar buraya geldiklerinde önyargılarının kırılacağını düşünüyoruz. Bu kentin ne kadar güzel ve değerli olduğunu göstermek istiyoruz. Buranın doğal bir plato alanı olduğunu gördükleri zaman filmler çekmek için buraya geleceklerini düşünüyoruz. Kendi memleketimizde bir şeyler yapmaya çalışırken sektörün ileri gelenleri ile ortak çalışma yürütüyoruz.

Gelenekselleşen bir festival yapmak istiyoruz ve bunun içinde uzun süre ön hazırlık yaptık. Üniversitede okuduğum dönemde Diyarbakır'da bir film festivali yapmak istediğimi hep söylüyordum. Bu konuyu ilk bahsettiğim kişi de danışmanımız olan Tayfur Aydın hocamdı. Daha sonra bunu yapabilmek için çalışmalar yaptım. Farklı ülkelerden festivallere katılarak oradaki festivalleri görme şansı elde ettim ve tecrübe kazandım. Katıldığım festivallerden sürekli notlar aldım, sektörden insanlarla tanıştım; fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladım ve şimdide danışmalarımızın ve ekibimizin de destekleri ile bu festivali gerçekleştiriyoruz. Festivalimizde ileriye dönük bir çok projelerimiz mevcut. Bunun için biraz daha desteğe ihtiyacımız var. İlerleyen zamanlarda festivali büyütüp önemli bir yere getirmek için çok çalışıyoruz. Bizim festivalde en önem verdiğimiz noktalardan biri de ödül sayısı. Çünkü bir film yapıldığında bütün ekip gayretleri ile yapılıyor. Bu yüzden yönetmeninden, oyuncusuna herkesin ödüllendirilmesini önemli buluyoruz. Böylelikle emek veren herkesi motive etmek istiyoruz. Festivalde biz En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Senaryo, En İyi Sanat Yönetmeni gibi ödülleri vereceğiz. Toplam 14 ödül dağıtacağız. Akçeli ödüllerimiz az olabilir ama Diyarbakır imzalı ödül heykelciklerle süslendirmek istiyoruz. Belgeselde 4, kurmacada 9, bir de Diyarbakır İş Kadınları Derneği'nin Kadın Film kategorisinde ödülü olacak.

Amacımız Diyarbakır'da bir network oluşturmak. Finale kalan yönetmenler ile sektörün ileri gelenleri, oyuncu ve yönetmenler ile bir network oluşturmak. Bu işe gönül vermiş insanları bir araya getirerek, tecrübelerini paylaşmalarını isteyeceğiz.

Festival bünyesinde Kamera Önü Oyunculuk Atölyesi, Senaryo Atölyesi, Yönetmenlik Atölyesi ve Görüntü Yönetmeni Atölyesi olacak.

Aynı zamanda sinema dünyasının emektar oyuncusu Ali Sürmeli'ye Ahmet Arif adına, Suna Yıldızoğlu'na da Sami Hazinses adına 'Emek Ödülü' vereceğiz. Ayrıca bu oyuncularımızla masterclass yapacağız. Tecrübelerini aktaracak."

Kaynak: Hürriyet