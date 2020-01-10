: Diyarbakır'ın dağcı çocukları yarışmalara hazırlanıyor

10.01.2020 11:57 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:02

Diyarbakır'da 2 yıldır tırmanış sporu eğitimi alan, Türkiye ve Balkan şampiyonalarında çeşitli dereceler elde eden dağcı çocuklar müsabakalara sıkı hazırlık yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait açık alandaki tırmanma duvarında antrenman yapan ancak kapalı alanda tırmanış duvarı bulunmayan kentte görevlendirme yapılan Yenişehir Belediyesince çalışma başlatıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü salonunda oluşturulan 12 metre yüksekliğe sahip tırmanma duvarında antrenman yapan milli takım oyuncularının da bulunduğu sporcular yarışmalara büyük bir şevkle hazırlanıyor

Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulüp Başkanı Abdurrahim Ekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor tırmanış branşının yıllardır dünyada ve Avrupa'da sürdüğünü, Türkiye'de ise yaklaşık 12 yıldır devam ettiğini belirtti.

Son 3 yıldır spor tırmanış dalının olimpik bir branş olmasından dolayı Türkiye'de de tanınırlığının arttığını kaydeden Ekin, Diyarbakır'da yaklaşık 2 yıl önce bu branşa başladıklarını aktardı.

Kentte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait açık alanda büyük bir tırmanış duvarının bulunduğunu ancak iklim koşulları nedeniyle yaz aylarında sıcak kış aylarında da soğuktan dolayı öğrencilerin çalışamadığını aktaran Ekin, daha önce belirledikleri 2 okulda öğrencilerle çalıştıklarını kaydetti.

"Bu branşı devasa bir duvarla daha da taçlandıracağız"

Kısıtlı imkanlarla zoru başardıklarını, bu sürede milli sporcular yetiştirdiklerini ifade eden Ekin, şöyle konuştu:

"Ülkemizi temsilen yurt dışında yarışan sporcular yetiştirdik. 2 yıl gibi kısa sürede sağladığımız başarılardan dolayı Yenişehir Belediyesinin girişimleriyle tırmanış duvarı yapılmaya başlandı ve tamamlandı. Belediyeye çok teşekkür ediyorum. Salonda Türkiye'nin en büyük duvarlarından birine sahip olduk. Umarız önümüzdeki yıllarda milli takımın büyük bir kısmı Diyarbakırlı sporculardan oluşur. Bu branşı şimdi devasa bir duvarla daha da taçlandıracağız. Bu duvar sayesinde öğrencilerimiz artık sıcak ve soğuktan etkilenmeyecek şekilde antrenman yapıyor. Sporcularımız önümüzdeki günlerde Adana ve Samsun'da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor."

"Diyarbakır için çok önemli bir kazanım oldu"

Ekin, kentte lisanslı 150'yi aşkın sporcu bulunduğunu, Yenişehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle bütün okullarda tarama yapmayı düşündüklerini, bu sayede bu spora yatkın olan çocukları belirleyerek onları yarışmalara hazırlayacaklarını bildirdi.

Tırmanış branşının çocukların severek yaptığı bir spor dalı olduğunu, çocuklara ücretsiz eğitim verdiklerini dile getiren Ekin, ailelerden çocuklarını bu spor dalına yönlendirmelerini istediklerini aktardı.

Bu branşın çocukların matematik ve problem çözme yeteneklerini ortaya çıkardığını, fiziksel ve zihinsel becerilerini artırdığını vurgulayan Ekin, "Türkiye standartlarının üstünde bir duvara kavuştuk. Bizim ve Diyarbakır için çok önemli bir kazanım oldu." diye konuştu.

"Kapalı alanda bir duvara sahip olduk"

Antrenör ve Orhan Asena Atatürk Lisesinde matematik öğretmeni Volkan Öğdüm de emek verdikleri bu dalda öğrencilerin Türkiye ve Balkan şampiyonalarında çok güzel dereceler elde ettiğini dile getirdi.

Öğdüm, "Onların bu başarısı ve yerel yöneticilerin desteğiyle kapalı alanda bir duvara sahip olduk. Amacımız bu spor dalını öğrenciler arasında daha da yayılmasını sağlamak. Geçen ay 4 öğrencimiz milli takıma girdi. Sporcularımız çok güzel başarılara imza attı." ifadelerini kullandı.

"Daha iyi dereceler elde edeceğime inanıyorum"

Milli takım sporcularından Ferhat Bekmez, 2 yıldır bu sporu yaptığını belirterek, Türkiye ve Balkan şampiyonalarında dereceler elde ettiğini aktardı.

Daha önce antrenmanları okulda yaptıklarını dile getiren Bekmez, "Birçok madalya kazandık. Şimdi tırmanış duvarı olduğunu için çok mutluyuz. Daha güzel başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Timur Taş da, öğretmenleri ve antrenörleri sayesinde bu sporla tanıştıklarını anlatarak, "Türkiye dereceleri elde ettim. Arkadaşlarımla 15'e yakın madalya kazandık. Daha iyi dereceler elde edeceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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