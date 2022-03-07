Diyarbakır DÜ'de "Engelli ve Entegre Kliniği" açıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde "Engelli ve Entegre Kliniği" hizmete girdi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Ağız Diş Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Utku Nezih Yılmaz, AA muhabirine, engelli ve yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir klinik oluşturulduğunu söyledi.

Fakülteye gelen engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar için binaya erişimlerini rahatlıkla sağlayabilmeleri ve herhangi bir sorun yaşanmadan diş tedavilerini gerçekleştirebilmeleri adına hastane içerisinde ve çevresinde yapısal düzenlemelerin tamamladığını belirten Yılmaz, salgın sürecini de dikkate alarak izole alanların oluşturulduğunu belirtti.

Tüm detayların hesaplanarak tasarlanan klinikte hastalara yüksek standartlarda hizmet verdiklerini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız diş tedavilerini yaptırmakta, hastanelere ulaşmakta zorluk çekiyordu. Bu bağlamda bina çevresinde ve bina içerisinde ulaşımı kolaylaştıracak bir takım yapısal değişiklikleri gerçekleştirdik. Engelli bireylerin son derece rahat bir şekilde hastanemizde tedavilerini yapabilecekleri bir klinik oluşturduk. Bu bireyler kliniğimizde tekerlekli sandalyelerinden inmek ya da taşınmak zorunda kalmadan özel olarak tasarlamış diş ünitesinde tedavilerini yaptırabilmekte."

Engelli ve 65 yaş üzeri vatandaşların toplumun belli bir yüzdesini oluşturduğunu ve bunların diş tedavilerini yapmak için gittiği hastanelerde çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Yılmaz, hastaların sağlık hizmetlerini olumsuz şartlardan etkilenmeden rahatlıkla alabilmeleri için oluşturulan kliniğe vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu kaydetti.

Klinikte aynı anda 6 branşta hizmet verdiklerini aktaran Yılmaz, klinikte engellilerin yanı sıra 65 yaş ve üstü vatandaşların da diş tedavilerini yapabildiğini bildirdi.

Engelli hastaların engelsiz diş hekimliği hizmeti alabilmeleri için ekipçe yoğun şekilde çalıştıklarını aktaran Yılmaz, "Faaliyete başlayan klinikte hem Diyarbakır'dan hem çevre illerden gelen hastalarımız, sıra beklemeksizin tek klinik içerisinde rahatlıkla diş tedavilerini yaptırabilirler." dedi.

"Hastalar memnun bir şekilde ayrılıyor"

Diş Doktoru Hasret Kılıvan ise klinikte ekip arkadaşlarıyla yaklaşık bir aydır hizmet verdiklerini söyledi.

Klinikte her bölümden uzman hekimlerle engelli ve yaşlı hastalara tüm işlemlerini aynı gün içerisinde yapabilmeleri için hizmet verdiklerini kaydeden Kılıvan, "Hastalarımız mağdur olmadan güvenli ellerde aynı gün içinde bir kaç seansta çok kısa bir sürede tüm tedavi işlemlerini tamamlıyor. Hastalar memnun bir şekilde ayrılıyor." diye konuştu.

Engelli ablasını tedavi için getiren Vildan Şeker (26) de klinik sayesinde engelli ablasının diş tedavisini hızlı ve sıra beklemeden yaptırdıklarını ifade etti.

Doktorların, ablasıyla ilgilendiğini ve klinikte memnun kaldığını belirten Şeker, şunları kaydetti:

"Tekerlekli sandalyeden indirilmeden özel dişçi koltuğunda. Konforlu. Daha önce hastaneye götürdüğümüz zaman ablamı sürekli kucağımızda taşımak zorunda kalıyorduk. Taşınması sıkıntılıydı. Burası çok iyi."