Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor (2)

Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN - Haberler | Güncel

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: ELEŞTİRİLER SAYGIYLA KARŞILANMAKTADiyarbakır Büyükşehir Belediyesi, heykellerle ilgili yapılan tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: ELEŞTİRİLER SAYGIYLA KARŞILANMAKTA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, heykellerle ilgili yapılan tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, eleştirilerin saygıyla karşılandığı belirtilerek, kavşakta yapılan düzenleme çalışmaların maliyetinin 4 milyon 412 bin 835 lira olduğu bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi: "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarının gündeme taşıdığı, havalimanı kavşağı peyzaj düzenlemeleri kapsamında alana yerleştirilen maketlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulmuştur. Havalimanı Yonca Kavşağı'na yeni düzenlemeler kapsamında yerleştirilen maketlerle ilgili estetik eleştiriler yapılmıştır. Bu eleştiriler saygıyla karşılanmakta ve değerlendirilmektedir. 170 dönümlük alan içinde, fotoğraf detayı olmak üzere yerleştirilen maketler, çalışmalar tamamlandığında, manzaranın küçük bir parçası olacaktır. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte nihai değerlendirme yapılacak, gerekmesi durumunda üzerlerinde tasarrufta bulunulacaktır. Birtakım çevreler, estetik eleştirileri dayanak tutarak, kamuoyunu yanıltıcı, kurumumuz hakkında istifham oluşturacak iddialarda bulunmaktadırlar. 170 dönümlük alanda çevre düzenlemesi, ağaç dikimi, çim serimi, çalı ekimi, su depoları, drenaj sistemi için yapılan ihalenin tutarını, maketler için yapılan harcama şeklinde göstermektedirler. Diyarbakır Uluslararası Havalimanı Yonca Kavşağı düzenleme ihalesi, 12 Kasım 2020'de 'Havaalanı Yonca Kavşağı Peyzaj Düzenleme Yapım İşi' adıyla, canlı yayında gerçekleştirilmiştir. 15 firma ihaleye katılmıştır. 4 milyon 412 bin 835 lira olarak en düşük teklifi veren firma ile anlaşılmıştır. 170 dönümlük alandaki bütün çalışmalar, düzenlemeler, yatırımlar bu ihale kapsamında yapılmaktadır."


Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor (2)
Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor (2)
Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor (2)
Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

Diyarbakır'da kayyum tarafından yaptırılan karpuz heykeli tartışma yarattı: Korku filmi gibi
Diyarbakır'da kayyum tarafından yaptırılan karpuz heykeli tartışma yarattı: Korku filmi gibi
Mescid-i Aksa'da insanlık dışı olay: Filistinlileri önce ezdi, sonra ateş açtı
Mescid-i Aksa'da insanlık dışı olay: Filistinlileri önce ezdi, sonra ateş açtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik İlham Aliyev Aykut Erdoğdu Mehmet Kasapoğlu
Magazin Hadise Burak Sergen Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Özil Serdar Aziz Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 16:16:17. #1.14#

title