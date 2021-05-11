Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor
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Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor

Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi tarafından havalimanı kavşağında yerleştirilen halay çeken folklor ekibi, karpuz içinde çocuk, kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri ve burmalı bilezik figürü tartışma tartışma konusu oldu.

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi tarafından havalimanı kavşağında yerleştirilen halay çeken folklor ekibi, karpuz içinde çocuk, kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri ve burmalı bilezik figürü tartışma tartışma konusu oldu. Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu, Diyarbakır'ın tanıtımının bu şekilde olamayacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli değerleri arasında yer alan karpuz, kadayıf, folklor ekibi ve burmalı bileziğin tanıtımını yapmak amacıyla Diyarbakır Havalimanı kavşağındaki heykel çalışması tartışmaları beraberinde getirdi. Karpuz içinde çocuk, burmalı kadayıf taşıyan adam ile halay çeken folklor ekibinin yüz şekilleri tartışılıyor. Karpuz içinde çocuk heykelindeki yüzün çocuğu değil, 'Çinli' bir yetişkini yansıttığı tartışmaları sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından dile getirildi.

'TARTIŞMANIN DİYARBAKIR'A BİR ZARARI YOK FAYDASI VAR'Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, tartışmalar üzerine konuyla ilgili dün yaptığı ilk değerlendirmesinde, "Bırakın Diyarbakır'da karpuz tartışılsın, güzellikler tartışılsın. Diyarbakır'da arzumuz isteğimiz budur. Akşamki tartışmanın Diyarbakır'a bir zararı yok faydası var arkadaşlar. Eğer gerçek fotoğraflarla beraber karşılaştırırsanız gerçeğe çok uygun olduğunu da görürsünüz. Bebeğin Diyarbakırlısı, Vanlısı, Rizelisi olmaz arkadaşlar. Dünyanın bütün bebekleri de birbirine benzer, ne olur bebekleri birbirinden ayırmayın" ifadelerini kullandı.'KALDIRSINLAR'Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu ise, yapılan işin  yanlış olduğunu ve Diyarbakır'ın tanıtımının bu şekilde olamayacağını söyledi. Diyarbakır'ın tanıtımının karpuzla ve bu heykellerle olmayacağını ifade eden Aksu, "Olsa dahi yapılan bu iş çok kötü. Kime yaptırılmışsa bilmiyorum ama Diyarbakır'ın tanıtımı böyle olmaz. Eğer yapmak istiyorlarsa oraya dev bir pano koysunlar, ben iddia ediyorum 5 kuruş para da verdirmeyeceğim onlara. Reklam karşılığı Diyarbakır'ın 5 bin yıllık surlarını, Diyarbakır'ın manevi değerlerini, Eğil'i, peygamberler kabrini, Hz. Süleyman'ı, Ulu Cami'yi, hanları, hamamlarını, Diyarbakır'ın Körtük Tepesi'ni tanıtsınlar. Gelen kişi en azından orada bir kültürü görsün. Yapılan bu ucubeyi lütfen yıksınlar. 5 bin sene önce yapılan surlardaki kitabeler dahi o yapılan işten çok daha güzel. Bazalt taşa işlenmiş o dönemdeki şartlarda yapılmış iş, bundan çok daha güzel. Biz kabul etmiyoruz. Ben bilirim, ben yaparım meselesi olamaz, burada Diyarbakırlılara soracak, sivil topluma soracak, Diyarbakır'ın dinamikleri var. Bu iş yanlış, kaldırsınlar. Diyarbakır'ın tanıtımı da böyle olmaz. Orayı düzeltsinler, biz bunu istiyoruz."'VALİ BEY KONUYA EL ATAR'

Diyarbakır Karpuz Yetiştiricileri Derneği Başkanı Adil Aydın da, kapuz heykeli dışında yapılan figürlerin güzel olduğunu söyledi. Karpuz içinde çocuk heykelinin düzeltileceğine inandığını belirten Aydın, "Diyarbakır'ın simgesi olan kadayıf, hasır bileziği güzel olmuş. Tanıtım noktasında belli noktalara konulması da güzel olmuştur. Bunda herhangi bir itiraz söz konusu değildir. Yapılan yanlışlar varsa da Diyarbakır valimizin bu yanlışı düzelteceğini biliyoruz. Buradaki sıkıntı karpuzdaki figürün çocuğa benzememesidir. Bütün mesele budur. Gerekirse vali beyin talimatıyla bunun kaldırılıp yeniden bir heykel kurulması lazım. Sanırım Vali Bey bu konuya el atmıştır, müdahale edecektir, heykel sökülüp yerine başka bir heykel dikileceğini tahmin ediyorum ve kendisine güvenip inanıyorum" diye konuştu.


- Diyarbakır
Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor
Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor
Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor
Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor
Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor
Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor
Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor
Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor
Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor
Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor
Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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