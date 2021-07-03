Diyarbakır'da sanatçı Ebru Yaşar'ın eşi tarafından yaptırılan okulun açılışı yapıldı

Diyarbakırlı hayırsever iş insanı Yaşar Gülseven'in, eşi sanatçı Ebru Yaşar Gülseven adına yaptırdığı okulun açılışı için tören düzenlendi.

Diyarbakırlı hayırsever iş insanı Yaşar Gülseven'in, eşi sanatçı Ebru Yaşar Gülseven adına yaptırdığı okulun açılışı için tören düzenlendi.

Vali Münir Karaloğlu, Bismil ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaptırılan 12 derslikli Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulunun açılışında yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da genç nüfusun yoğun olduğunu söyledi.

Genç nüfusu avantaja dönüştürmenin en önemli yolunun çocukları ve gençleri iyi bir eğitimden geçirmek olduğunu belirten Karaloğlu, ilde eğitim seferberliği başlattıklarını aktardı.

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Diyarbakır'da mevcut 1716 okulumuz ve 15 bin 875 dersliğimiz var. Bu okullarımızda 26 bin 343 öğretmen, 454 bin öğrencimiz var. Neredeyse birçok vilayetin nüfusundan çok bizim öğrencimiz var. Eğitim camiamızın fiziki altyapısını iyileştirmek üzere 2021 ve 2022'de yaklaşık bir milyar liralık yeni yatırım planladık ve başladık. 98 okul, 1627 derslik yapıyoruz. Bunların büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığımızın genel bütçesinden valilik aracılığıyla yaptığımız okullardır. Bir kısmı 'yık yap' dediğimiz, depreme dayanıksız olan okulları yıkıp yenilerini TOKİ eliyle yapıyoruz. Bir kısmı da bugün açılışını yaptığımız okulda olduğu gibi hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla yapılan ve Milli Eğitime bağışlanan okullarımızdan oluşuyor."

Devletin genel bütçeden en büyük payı eğitime ayırdığını dile getiren Karaloğlu, eğitim konusunda vatandaşın da devletin yanında yer almasını ve eğitime destek olmalarını istediklerini kaydetti.

Çocuklar ve gençler iyi eğitildiğinde ülkenin geleceğinin bugünden iyi olacağını vurgulayan Karaloğlu, şunları paylaştı:

"Bu mahallenin çocukları okul okumak için sırtlarındaki ağır çantalarla 4 kilometre ötede olan Mehmetçik Ortaokuluna gidiyorlardı. Orada okul yetmediği için çocuklar ikili eğitim yapıyorlardı sabahçı ve öğlenci olarak. Bu ortaokulumuz hem Mehmetçik Ortaokulunun ikili eğitimine son vermiş oldu hem de bu mahallede yakın çevredeki çocuklara 4 kilometre yürümeden yakın bir lokasyonda okula gitme şansı verdi. Okulumuz hayırlı uğurlu olsun."

Sanatça Ebru Yaşar Gülseven ise yıllardır hayal ettikleri okula kavuştuklarını dile getirdi.

İş insanı Yaşar Gülseven de "Gururluyum, çünkü ismimi taşıyan bir okul yaptırdık. Çok umutluyum, yüzlerce öğrenci burada gözleri pırıl pırıl bir şekilde geleceğe adım atacaklar, eğitim alacaklar. O yüzden mutluluğum tarifsiz. Büyük bir gururla, mutlulukla okulumuzu gerçek sahiplerine, yani öğrencilerimize ve Bismillilere teslim ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından okulun açılışı gerçekleştirildi ve okuldaki sınıflar gezildi.

Sanatçı Ebru Yaşar, okuldaki müzik sınıfını ziyaret ederek, gençlerle birlikte şarkı söyledi.

Açılış törenine, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Bismil Kaymakamı Hamza Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin