Diyarbakır'da PKK'lı teröristler güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde amaçlarına ulaşamadı
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Diyarbakır'da PKK'lı teröristler güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde amaçlarına ulaşamadı

Diyarbakır'da PKK'lı teröristler güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde amaçlarına ulaşamadı
Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da PKK'lı teröristler güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde amaçlarına ulaşamadı.

Diyarbakır'da PKK'lı teröristler güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde amaçlarına ulaşamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Diyarbakır Mardin kara yolunda 21 AAZ 225 plakalı araç "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Yaşanan kovalamaca sonucu Mardin yolu araç, Kamışlı Bulvarı kavşağında kaza yaptı.

Ekiplerin, araçtan siyah renkli bez torbanın dışarıya atıldığını görmesi üzerine yapılan kontrollerde, siyah renkli, naylon poşet ve koli bantları ile paketlenmiş, üzerinde mıknatıslar bulunan, telefonla irtibatlı bomba düzeneği olduğu değerlendirilen malzeme, cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.

Araç sürücüsü İbrahim K. yakalandı.

Düzenek, bomba imha uzmanlarınca kontrollü patlatmayla imha edildi.

Kovalamaca sonucu ele geçirilen 21 AAZ 225 plakalı araca öncülük ettiği tespit edilen 21 AAU 563 plakalı araç da Mevlana Halit Caddesi'nde terk edilmiş olarak bulundu.

Öncü aracın sürücüsünün Suat A. olduğu belirlendi. Zanlının aracının anahtarını verdiği kardeşi Mahfuz A. gözaltına alındı.

Suat A'nın yakalanmasına çalışılıyor.

Sürücülerin terör örgütü PKK'dan kaydı olduğu ortaya çıktı

Araçlarda yapılan aramalarda, birçok dijital malzeme, ruhsatsız silah, iki şarjör ve 35 fişek ele geçirildi.

Öte yandan yapılan incelemede, araç sürücüleri İbrahim K'nin 5, firari Suat A'nın da 7 kez terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında işlem yapıldığı tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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