DİYARBAKIR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında Diyarbakır'da "Espor Akademi" kurulacak.

Yetenekli gençlerin eğitilip profesyonel olarak espor ekosistemine dahil edilmesinin amaçlandığı projeyle, gençlerin takım çalışması, stratejik ve analitik düşünme, hızlı karar verebilme yeteneği, el, göz ve zihin koordinasyonun geliştirilmesi gibi birçok alanda yetiştirilmesi hedefleniyor.

Esporun Diyarbakır'da yaygınlaşması amacıyla Karacadağ Kalkınma Ajansında protokol imzalandı.

Vali Münir Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, iki bakanlığın esporla ilgili 17 ilde çalışma yürüttüğünü, bu kentler arasında yoğun genç nüfusa sahip Diyarbakır'ın da bulunduğunu söyledi.

Esporun hedef kitlesinin 13-22 yaş arası gençler olduğuna işaret eden Karaloğlu, "Espor hayatımıza yeni girmiş kavramlardan biri. Bu konuda çocuklar bizden daha bilgili olabilir. Ancak yöneticiler olarak bu alanda özellikle ailelerin bilgilendirilmesi, eğitilmesi, farkındalığın artırılması ve çocuklara espor platformuna daha bilinçli girmesi noktasında destek sağlayacağız." dedi.

"Bu işin dışında kalmamız mümkün değil"

Karaloğlu, her fırsatın risklerinin de bulunduğunu dile getirerek, "Espor bir taraftan gençlerimiz için yeni bir iş imkanı diğer taraftan da yeni risk alanları oluşturan bir faaliyet alanı. Onun için bir taraftan gençlerimize bu işin fırsatlarını anlatırken diğer taraftan da onları risklerden nasıl uzak tutacağımızın eğitimini vermemiz lazım." diye konuştu.

Dünyada 500 milyon seyirciye ulaştığı belirtilen esporun faaliyetlerinin yüzde 2'sinin Türkiye'de gerçekleştiğini anlatan Karaloğlu, dünyada şu anda 1,5 milyar dolarlık bir ekosistemin oluştuğunu, 2023'te bu büyüklüğün 3 milyarı bulacağının belirtildiğini kaydetti.

Vali Karaloğlu, "Onun için bizim bu işin dışında kalmamız mümkün değil. Devlet olarak bunu sadece seyredersek bu alanın dışında kalırız. Arzumuz bu alanın içerisinde hem ailelerimiz, gençlerimiz bilinçli şekilde bulunsun hem de aileler çocuklarının ne yapmak istediklerini bilsin, anlasın, onlara tereddütle yaklaşmasın, destek olsun." ifadelerini kullandı.

"Bu protokolle Diyarbakır'da espor konusu daha iyi anlaşılacak"

Bütün risklerden çocukları uzak tutarak bu işi bilinçli yapabilecek bir altyapı oluşturmak üzere Sur Gençlik Merkezinde Espor Akademi oluşturacaklarını ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Üniversitemizin de bu konuda çalışmaları var. Türkiye'de birçok üniversitede espor kulüpleri kuruldu. Dicle Üniversitemizde de espor kulübü oluşturulsun. İnşallah bu protokolle Diyarbakır'da espor konusu daha iyi anlaşılacak, daha çok konuşulacak. Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Daha sonra Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu tarafından iş birliği protokolü imzalandı.

Törene, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Kesen de katıldı.