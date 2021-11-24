DİYARBAKIR - Emniyet Müdürlüğünce "Siber Güvenlik Farkındalık" semineri düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, teknolojinin tüm imkanlarını sonuna kadar kullandıklarını belirterek,"Hem suçların aydınlatılmasında daha da önemlisi toplumu, küçükleri korumada da bu teknolojiyi bütün gücümüzle kullanıyoruz." dedi.

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından personele yönelik "Siber Güvenlik Farkındalık" semineri düzenlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde düzenlenen seminerde Komiser İrem Kurtbeyoğlu tarafından, farkındalık oluşturarak siber suçların işlenmeden önlenmesi, özellikle çocuk ve gençlerin sanal ortamdaki tehlikelerden korunması amacıyla başlatılan "Siberay" projesine ilişkin sunum yapıldı.

Kurtbeyoğlu, "siber güvenlik", "siber suç", "sosyal paylaşım ve gizlilik ayarları", "şifre güvenliği", "profil sayfasında paylaşılmaması gereken bilgiler", "site güvenliği" ve "internet bağımlılığı" konularında da bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın seminere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, internet, teknoloji ve iletişimdeki gelişmelerin son 25 yıldır hayatın çok önemli bir parçası haline geldiğini söyledi.

Aşkın, internet teknolojisi ve iletişimdeki gelişmelerin güvenlikle ilgili kısmı için İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün önemli çalışmalar yürüttüğüne işaret ederek, bazı suç türlerinin ortadan kalktığını, yeni suç türlerinin geliştiğini kaydetti.

Bunun için Emniyet Genel Müdürlüğünün de teşkilat yapısında değişikliğe gittiğine dikkati çeken Aşkın, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı kurulduğunu hatırlattı.

"Sanal devriyelerimiz var"

Aşkın, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının önemli projeler yürüttüğünü aktararak, "Sadece internet alanında işlenen, hepinizin bildiği üzere kişilerin özel hayatının dokunulmazlığının ihlali, ya da hakaret, dolandırıcılık gibi asayiş olayları ya da terörle mücadele noktasında, uyuşturucuyla ilgili konularda bile sanal alemde suçlarla karşı karşıya kalıyoruz." diye konuştu.

Siberay Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Aşkın, "Bütün insanları özellikle küçükleri tehlikelerden korumak, istismardan korumak adına bu alanda işlenen suçları takip ediyoruz. Bununla ilgili sanal devriyelerimiz var. Hem Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz sanal devriye hizmetleri hem Emniyet Genel Müdürlüğümüzün hem de diğer teşkilat birimlerimizin yürüttüğü devriyelerimiz var. Bununla ilgili de gerçekten zaman zaman önemli tespitlerimiz oluyor." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü olarak sanal ortamda yasa dışı bahisle ilgili önemli bir operasyon yaptıklarını dile getiren Aşkın, "Çok örnek bir operasyon oldu. Arkadaşlarımızın uzunca bir süre takip ettiği bir çalışmaydı. 8 şüpheli tutuklandı, 17 şüpheliye yönelik yaptığımız bir soruşturmaydı. Bu soruşturma halihazırda devam ediyor ve genişleyerek devam edecek görünüyor." diye konuştu.

Bunun sadece Diyarbakır'ın sorunun olmadığına işaret eden Aşkın, bunun bütün ülkenin ve dünyanın sorunu olduğunu bildirdi.

Aşkın, "Diğer suçlarla ilgili de sürekli kendimizi yeniliyoruz. Teknolojinin verdiği ne imkan varsa sonuna kadar kullanıyoruz. Hem suçların aydınlatılmasında daha da önemlisi toplumu, küçükleri korumada da bu teknolojiyi bütün gücümüzle kullanıyoruz." dedi.