Diyarbakır'da ele geçirilen patlayıcılar Beşiktaş saldırısında kullanılanlar ile aynı çıktı

20.01.2020 20:37 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:44

Diyarbakır'da geçtiğimiz Aralık ayında ele geçirilen 371 kilogram patlayıcının Vodafone Arena patlamasında kullanılan PETN türü patlayıcılar ile aynı olduğu belirlendi.



Diyarbakır'ın 4 ilçesinde geçtiğimiz Aralık ayında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının terör örgütüne yönelik düzenledikleri operasyonda son yılların en büyük cephaneliği ele geçirilmişti. 371 kilogram plastik patlayıcı, uzun namlulu ve ağır silahların bulunduğu operasyonda, yurt içinde saldırı hazırlığında olan 21 kişi de yakalanmıştı. Ele geçirilen plastik patlayıcıların incelemesi tamamlandı. O patlayıcıların 2016 yılındaki 39'u polis 46 kişinin şehit olduğu Vodafone Arena patlamasında da kullanılan PETN türü olduğu tespit edildi. Çok güçlü bir patlayıcı olarak bilinen PETN'in Irak veya Suriye'den Türkiye'ye sokulduğu, daha sonra kırsal yollardan Diyarbakır'a getirilip depolandığı belirtildi.



Vodafone saldırısında da kullanılmıştı



İstanbul'da 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit olduğu Vodafone Arena saldırısında da PETN kullanıldığı tespit edilmişti. Vodafone saldırısındaki patlayıcıda bombaların güçlendirilmesi için 8 kilo PETN kullanıldığını belirten uzmanlar, Diyarbakır'da bu kadar yüksek miktarda PETN ele geçirilmesi ile en az 50 büyük bombalı terör saldırısının engellendiğini kaydetti. Diyarbakır'da ele geçirilen patlayıcı ile ilgili tutuklanan 21 kişiden A.E. ve oğlu B.E.'nin Vodafone Arena saldırısında kullanılan patlayıcıyı Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinden götürdükleri tespit edilmişti.



1 kilogram PETN 100 kilogram C-4 ile eşit



Diyarbakır'da paketler halinde ele geçirilen 371 kilo PETN en güçlü patlayıcılardan biri olarak biliniyor. Yüksek tahrip gücüne sahip olan PETN, genellikle RDX, C-4 ve TNT gibi patlayıcılarla karıştırılıp kullanılıyor. 1 kilo PETN'in yaklaşık 100 kilo C-4 patlayıcıya eşdeğer olduğuna dikkat çeken bomba uzmanları, bu patlayıcıların sevk edilmeden ele geçirilmesinin olası büyük faciaları önlediğini kaydetti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA