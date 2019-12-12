: Diyarbakır'da da şırıngalı çikolata ambalajından bir çocuk ölmüş - Doç. Dr. Recep Dursun (1)

12.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:30

Ankara'nın Keçiören ilçesinde önceki gün şırınga şeklinde ambalajı bulunan sıvı çikolatayı yediği sırada fenalaşarak hayatını kaybeden 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız'a benzer şekilde Diyarbakır'da 7 yaşındaki Umut Bilgi'nin de aynı nedenle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan ve Seyrantepe İlkokulunda okuyan 7 yaşındaki Umut Bilgi, 28 Kasım'da bir bakkaldan aldığı çikolatayı yerken ambalajın kapağı boğazına kaçması sonucu fenalaştı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Bilgi, 10 gün süren tedaviye rağmen 6 Aralık'ta yaşamını yitirdi.

DÜ Acil ve Travmatoloji Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Recep Dursun, yaptığı açıklamada, solunum yoluna yabancı cisim kaçması sonucu fenalaşan hastaya 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapıldığını, daha sonra hastanın hastaneye getirildiğini söyledi.

Hastaya kalp masajına hastanede de devam ettiklerini ifade eden Dursun, gerçekleştirilen ameliyatla yabancı cismin çocuğun soluk borusundan çıkarıldığını aktardı.

Hastanın 9-10 gün yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü daha sonra beyin ölümü gerçekleştiğini aktaran Dursun, "Bize aktarılan çocuğun ambalajın kapağında kalan çikolatayı yemek isterken kapağın soluk borusuna kaçtığı yönünde. Bu tür yabancı bir cismin soluk borusuna kaçması bölgeden bölgeye yaştan yaşa değişiyor. Özellikle 3-4 yaşın altındaki çocuklara küçük oyuncaklar ve kuruyemiş gibi yiyeceklerin verilmemesi. Oyuncak ve bu tür malzemeler satılırken de dikkatli olunması gerekir." dedi.

Bilgi'nin babası Mehmet Can Bilgi, 3 çocukları olduğunu, Umut'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

İşte olduğu sırada gelen telefonla oğlu Umut'un boğazına bir cisim kaçtığını öğrendiğini hemen hastaneye koştuğunu ifade eden Bilgi, "Hastaneye gittiğimde oğluma müdahale yapılıyordu. Soluk aldığını, yaşayacağını düşündüm. Ama kaybettik." dedi.

Anne Gülşen Bilgi de, oğlunun bakkaldan gelirken çikolata aldığını gördüğünü anlatarak, "Bakkaldan gelirken çikolata almış yiyordu. Ekmek almaya gönderecektim. Çikolatanın ambalajıyla oynuyordu. Bilseydim çöpe atardım. Fırına gönderirken merdivenden geri döndü, nefes alamadığını gördüm, çırpınmaya başladı. Sırtına vurdum, o parça çıkmadı. Karnına bastırdım yine çıkmadı, parmağımla çıkarmaya çalıştım o da olmadı." diye konuştu.

Hastanede de müdahale edildiğini ancak parçanın bir süre çıkarılamadığını dile getiren Bilgi, ameliyatla soluk borusuna kaçan parçanın alındığını aktardı.

Bilgi, oğlunun yoğun bakımda süren tedavisinin ardından hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirerek, okulun dışında gelişen bu olayla ilgili inceleme başlattıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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