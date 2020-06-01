Diyarbakır'da AVM'ler de kapılarını ziyaretçilere açtı
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Diyarbakır'da AVM'ler de kapılarını ziyaretçilere açtı

Diyarbakır'da AVM'ler de kapılarını ziyaretçilere açtı Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Diyarbakır'da 19 Mart 2020 tarihinde geçici olarak kapanma kararı alan AVM'ler de 1 Haziran 2020 itibariyle kapılarını tekrardan açtı.

01.06.2020 20:28 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:34

Diyarbakır'da AVM'ler de kapılarını ziyaretçilere açtı

DİYARBAKIR - Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Diyarbakır'da 19 Mart 2020 tarihinde geçici olarak kapanma kararı alan AVM'ler de 1 Haziran 2020 itibariyle kapılarını tekrardan açtı.

Krona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede hayata geçirilen normalleşme adımları kapsamında aylar sonra kapılarını vatandaşlara açtı. Ninova Park Alışveriş Merkezi, 1 Haziran itibariyle kapılarını tekrardan ziyaretçilere açarken, Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da alışveriş merkezine gelerek incelemede bulundu. Başkan Beyoğlu'na AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer eşlik ederken, Ninova Park Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kalender ile Ninova Park Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Kenan Çetin konuklarını kapıda karşılayarak çiçek taktim etti.

Ninova Park AVM Yönetimi, Başkan Beyoğlu ve beraberindekiler AVM'de bulunan esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dilerken, Ninova Park Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kalender, korona virüs (Covid-19) salgını sebebi ile alınan tedbirlerle ilgili olarak bilgi verdi. Yapılan ziyaretin ardından Başkan Beyoğlu ile Ninova Park Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kalender açıklamada bulundu.

"Alınan tedbirleri görmekten çok mutlu olduk"

Alınan tedbirleri en üst seviyede görmekten çok mutlu olduklarını belirten Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Pandemi süreci sonrası AVM'lerin kapılarını açtığı ilk günde bizlerde Bağlar ilçemizde faaliyet gösteren Ninova Park alışveriş merkezine gelerek Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kalender ile birlikte buranın uzun zaman sonra kapalı olması sebebiyle açılışını gerçekleştirdik ve esnafa dolaşarak hayırlı işler diledik. Hamdolsun Ninova Park AVM ciddi bir şekilde tedbirler alınmış ve bütün sosyal mesafe konularında bilgilendirme afişlerinin asıldığını gördük. Bizlerde bu alınan en üst seviyedeki tedbirleri gördük ve çok mutlu olduk" dedi.

"Başkan Beyoğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim"

Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer kendilerini ziyaret ederek onure ettiklerini belirten Ninova Park Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kalender, "Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla uzun süredir kapalı durumdaydı AVM'ler. Bizlerde pandemi süreci sonrası alınan bütün tedbirleri alarak kapılarımızı bugün itibariyle açtık. Aldığımız bu tedbirler ile birlikte başkanımızı da davet ederek açılışımızı gerçekleştirdik. Ben Başkan Beyoğlu'na ilçemizde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Tedbirleri en üst seviyede aldık"

Bütün tedbirlerin en üst seviyede alındığının altını çizen Kalender, "Ziyaretçilerimizin ve Diyarbakır halkının sağlığı bizim için önceliklidir ve bütün tedbirlerimizi alıp AVM'yi vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Bölgede ilk defa bir sistem gerçekleştirdik. Bu sistemle birlikte AVM'ye gelen ziyaretçilerimiz hem ateşleri ölçülüyor ve hem de maskesiz girişlerde ise sistem uyarıda bulunuyor. Eğer ateşe yüksek olan ziyaretçilerimiz var ise de onları da içeri almayarak en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriyoruz. Tüm ziyaretçilerimiz gönül ferahlığı ile alışverişlerini yapabilirler" şeklinde konuştu.

AVM yönetimi, hizmet için Başkan Beyoğlu'na teşekkür plaketi verdi

Yapılan konuşmaların ardından Ninova Park Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kalender, çevrede yapılan yol yapım, bakım ve asfaltlama hizmetleri nedeniyle Başkan Beyoğlu'na plaket takdim etti. Başkan Beyoğlu ve beraberindeki heyet esnafı gezdikten sonra AVM'den ayrıldı.

Diyarbakır'da AVM'ler de kapılarını ziyaretçilere açtı

Kaynak: İHA

Manşet

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