Diyarbakır'da AK Parti İlçe Başkanı'nın kardeşi silahlı saldırıda yaralandı
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Diyarbakır'da AK Parti İlçe Başkanı'nın kardeşi silahlı saldırıda yaralandı

Diyarbakır'da AK Parti İlçe Başkanı'nın kardeşi silahlı saldırıda yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hazro İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu'nun kardeşi Ömer Faruk Mehmetoğlu'nun (21) kullandığı otomobile, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

DİYARBAKIR'da, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hazro İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu'nun kardeşi Ömer Faruk Mehmetoğlu'nun (21) kullandığı otomobile, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Silahlı saldırıda, Ömer Faruk Mehmetoğlu ayağından yaralandı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Olay, Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde saat 01: 00 civarında meydana geldi. AK Parti Hazro İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu'nun kardeşi Ömer Faruk Mehmetoğlu, şahsi otomobiliyle bağ evinden döndüğü sırada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Mehmetoğlu ayağından yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmetoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmetoğlu, hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken, güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştirenlere yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Olayın terör bağlantılı olup olmadığı ise araştırılıyor.

"UZUN NAMLULU SİLAHLARLA SALDIRI DÜZENLENDİ"

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı AK Parti Hazro İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu, saldırı olayını doğrularken, faillerin bir an evvel yakalanmasını beklediklerini ifade etti. Cemal Mehmetoğlu, "Kardeşim Ömer Faruk gece saat 01: 00 civarında şahsi aracıyla bağ evinden dönerken, silahlı saldırıya uğramış. Saldırı uzun namlulu silahlarla yapılmış. Kardeşim ayağından yaralandı. Hastanede tedavisi yapılıp, taburcu edildi. Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Faillerin bir an önce yakalanıp, yargı önüne çıkmasını bekliyorum. Ülkemizin huzur ve güven ortamını kimse bozamaz" dedi.


Diyarbakır'da AK Parti İlçe Başkanı'nın kardeşi silahlı saldırıda yaralandı
Diyarbakır'da AK Parti İlçe Başkanı'nın kardeşi silahlı saldırıda yaralandı
Diyarbakır'da AK Parti İlçe Başkanı'nın kardeşi silahlı saldırıda yaralandı
Diyarbakır'da AK Parti İlçe Başkanı'nın kardeşi silahlı saldırıda yaralandı
Diyarbakır'da AK Parti İlçe Başkanı'nın kardeşi silahlı saldırıda yaralandı
Diyarbakır'da AK Parti İlçe Başkanı'nın kardeşi silahlı saldırıda yaralandı
Diyarbakır'da AK Parti İlçe Başkanı'nın kardeşi silahlı saldırıda yaralandı
Diyarbakır'da AK Parti İlçe Başkanı'nın kardeşi silahlı saldırıda yaralandı
Diyarbakır'da AK Parti İlçe Başkanı'nın kardeşi silahlı saldırıda yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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