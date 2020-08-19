Diyarbakır'da 9 bin kişiye 11 milyon TL 'koronavirüs' cezası kesildi
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Diyarbakır'da 9 bin kişiye 11 milyon TL 'koronavirüs' cezası kesildi

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlere katılan Vali Münir Karaloğlu, 1 Haziran'dan bugüne dek koronavirüs kurallarını ihlal eden 9 bin 64 kişiye 10 milyon 814 bin 850 TL ceza kesildiğini açıkladı.

Diyarbakır'da 9 bin kişiye 11 milyon TL 'koronavirüs' cezası kesildi
19.08.2020 21:14 | Son Güncelleme: 19.08.2020 21:18

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlere katılan Vali Münir Karaloğlu, 1 Haziran'dan bugüne dek koronavirüs kurallarını ihlal eden 9 bin 64 kişiye 10 milyon 814 bin 850 TL ceza kesildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde bugün ülke genelinde eş zamanlı başlatılan koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler Diyarbakır'da Vali Münir Karaloğlu'nun katılımıyla yapıldı. Beraberindeki Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu ile koronavirüs denetimlerine katılan Vali Karaloğlu, kent sakinlerine koronavirüse yönelik alınan tedbirlere uyulmaları için çağrıda bulundu.  

'AMACIMIZ CEZA KESMEK DEĞİL, CEZA SON ÇARE'Denetimlerin ardından açıklamada bulunan Vali Karaloğlu, salgının Diyarbakır'da artmaya devam ettiğine dikkat çekerek, koronavirüse yönelik alınan kurallara uymamakta ısrarcı olanların olduğunu ifade etti. Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran itibaren Diyarbakır'da kesilen cezaları açıklayan Vali Karaloğlu, şu ana kadar 9 bin 64 kişiye 10 milyon 814 bin 850 TL ceza kesildiğini söyledi. Amaçlarının ceza kesmek olmadığını aktaran Karaloğlu, şunları söyledi:

"Maalesef hastalık Diyarbakır'da da, Türkiye'de de artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'mızın her gün açıklamış olduğu rakamlardan manzarayı görüyoruz. Bununla mücadele edebilmek için her birimizin fert olarak üzerimize düşeni yaparsak ancak mücadele edebileceğiz. Yoksa benim vali olarak, devlet kurumlarının ve sağlık kuruluşlarının bununla mücadele etmesiyle biz bu belayla baş edemeyiz. Son bir haftadır yaptığımız denetimlerde görüyoruz ki, büyük bir çoğunluk uymasına rağmen hala kurallara uymayan ve uymamakta ısrar eden insanlarımız var, işletmelerimiz var. Bizim amacımız ceza yazmak değil, ceza son çare. Cezayı kurallara uymamakta ısrar edene uyguluyoruz. Bizim amacımız toplumu eğitmek, toplumun kendi özgür iradesiyle bu kurallara uymasını sağlamak. Ama 1 Haziran'dan bu güne baktığımızda, yani kontrollü sosyal hayata geçtiğimiz 1 Haziran'dan bu güne kadar Diyarbakır'da yapmış olduğumuz denetimlerde ne yapmışız, ne kadar ceza yazmışız diye bugün rakamları çıkarttırdım. Aslında Diyarbakır'da çok ciddi denetim yapıyoruz, ceza da yazmışız, yazıktır. Tekrar ediyorum, ceza yazmak bizim amacımız değil. Ama buna mecburuz, çünkü toplumu korumak zorundayız. 1 Haziran'dan bugüne, sosyal mesafe kuralına uymama dolayısıyla 4 bin 773 vatandaşımıza 6 milyon 481 bin TL ceza yazmışız. Yazık, buna gerek yok, kurala uyulsa bunlar olmayacak. Maske takmamaktan 4 bin 995 vatandaşımıza 3 milyon 841 bin TL ceza yazmışız. Bazen sağda solda beni de vatandaş çevirip 'Diyarbakır'da ceza yazılmıyor' serzenişleri var. Hayır arkadaşlar, Diyarbakır'da çok ciddi denetimimiz var ve ceza da yazılıyor. Biliyorsunuz hastalığı olup da belirtisi olmayanları biz evde izole ediyoruz. Bu izolasyon kuralına uymayan bin 539 kişiye de 1 milyon 780 bin TL'lik ceza yazmışız. 1 Haziran itibari ile toplam 9 bin 64 kişiye 10 milyon 814 bin 850 TL ceza yazılmış. Bizim maksadımız ve amacımız bu değil. ve şunu söyleyeyim Diyarbakır'da çok yaygın bir kanaat var 'devlet nasılsa bu cezaları almayacak' diye. Hayır arkadaşlar, bu cezalar artık amme alacağı oldu, kamu alacağına dönüştü ve bu cezaları bir şekilde devlet tahsilini yapacak. Şu ana kadar 38 iş yerine bir günlük kapatma cezası uygulamışız. Bu yazık arkadaşlar. İşletmelerimiz ne olur kurallara uysunlar, bu duruma düşmesinler. Yine 56 iş yerine de para cezası uygulamışız."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
EMRE: Elektirik parasini bile toplayamadiginiz diyarbakirda ceza parasini nasil toplucaksiniz...
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