Diyarbakır'da 2 erkek berberinde korona virüs tespit edildi
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Diyarbakır'da 2 erkek berberinde korona virüs tespit edildi

Diyarbakır'da 2 erkek berberinde korona virüs tespit edildi Diyarbakır Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Esnaf Odası Başkanı Ahmet Cemil Değirmenci, şimdiye dek odalarına kayıtlı 755 berberden 2'sinde korona virüs tespit edildiğini, berberlerin tedavilerinin tamamlanmasının...

17.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:39

Diyarbakır'da 2 erkek berberinde korona virüs tespit edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Esnaf Odası Başkanı Ahmet Cemil Değirmenci, şimdiye dek odalarına kayıtlı 755 berberden 2'sinde korona virüs tespit edildiğini, berberlerin tedavilerinin tamamlanmasının ardından işlerinin başına döndüğünü söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyası etkisi altına alan korona virüs salgını 11 Marttan itibaren Türkiye'de görülmeye başlamasıyla birlikte birçok virüsten olumsuz etkilendi. Olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelen berber, kuaför ve güzellik salonları uzun bir süre kapalı kaldı. Normalleşme adımlarıyla birlikte berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden hizmet vermeye başlarken, Diyarbakır'da kayıtlı 755 berberden ikisinde korona virüs tespit edildi.

Konu ile ilgili bilgi veren DİBEKOD Başkanı Ahmet Cemil Değirmenci, odalarına kayıtlı 755 berber, kuaför ve güzel salonu olduğunu, iki berber de korona virüs tespit edildiğini kaydetti. Bin 500 kayıt dışı esnafın olduğunu aktaran Değirmenci, bunların denetlenip, kontrol edilmesinin zor olduğunu ifade etti.

"İki erkek berberinin ilk testleri pozitif, ikinci testleri ise negatif çıktı"

Diyarbakır genelinde odaya kayıtlı 755 berber, kuaför ve güzellik salonu uzmanı olduğunu vurgulayan Başkan Değirmenci, oda başkanı olma münasebetiyle bunlarla irtibat halinde olduklarını söyledi. Başkan Değirmenci, "Ama irtibat halinde olamadığımız yaklaşık bin 500 esnaf arkadaşımız var. Bunların akıbetiyle ilgili bir bilgimiz yok. Kendi üyelerimizle ilgili odamıza kayıtlı üyelerimizle ilgili iletişimimizde, bizim Sağlık Müdürlüğünden aldığımız bilgiler şuana kadar ofis semtinde iki erkek berber arkadaşımızın birinci testi pozitif ve diğer testleri negatif çıkmıştır. Bu arkadaşlarımızda kendi evlerinde karantina sürecini tamamlayıp, ailelerinde de bir problem olmadığı tespit edilmiştir. Şuan işlerinin başındadırlar. Ama bize gelen telefonlarda, odamıza gelen telefonlarda işte falan yerde var, falan kuaförde var, orada, burada var. Bu kulaktan dolma bilgilerle olay maalesef Diyarbakır'da olumsuz bir etki bıraktı. Sağlık Müdürlüğünde bir yetkiliyle görüştüm, denetlemenin yetersiz kaldığı aşikar. Kişilerde bireysel olarak kendi üzerlerine düşen konularda hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Özellikle ben buradan Diyarbakır halkına belirtmek istiyorum, lütfen ama lütfen herkes bireysel önlemini almaya çalışsın. Çünkü bu iş denetlemelerle falan olmuyor" dedi.

Diyarbakır'da bilgi kirliliğinin olduğunu aktaran Değirmenci, "Kayıt dışı esnaf bütün meslek grupları, Türkiye geneli dahil başlı başına bir problem. Her zaman ildeki resmi kurumlara problem teşkil etmektedir bu konu. Kayıt dışı olan arkadaşlarımızla bizim iletişimimiz yok. Şuanda ne yapıyorlar ne ediyorlar, nasıl bir önlem alıyorlar, neler yapabiliyorlar, hiç bir bilgimiz yok. ve denetleme ekibi de bu konuda zorlanıyor zaten" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da 2 erkek berberinde korona virüs tespit edildi

Kaynak: İHA

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