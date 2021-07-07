Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, asfalt ve yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, asfalt ve yeni yol açma çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, asfalt ve yeni yol açma çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kent merkezinde 2021 asfalt sezonunda şimdiye kadar 21 kilometrelik yolu tamamladı.

Ekiplerin, yeni yol açma çalışmalarından oluşan ve trafik akışını rahatlatacak 22 kilometrelik yolda çalışmaları sürüyor.

Yoğun olarak kullanılan Dr. Ahmet Bilgin, Mir Cembelli Bulvarı ile Rızvan Ağa, Evrim Alataş, Ahmet Kaya, Avşin, Mastfroş, Rıha, Hilar, Dr. Yusuf Azizoğlu, Cemiloğlu, Bediüzzaman, Hayati Avşar, Ahmet Arif, Dr. Şeref İnalöz, Mimar Sinan, Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu caddeleri ve Kumlu Sokak'ta asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, kamulaştırma çalışmalarının ardından Şanlıurfa yolu 500 Evler mevkisinden Araştırma Hastanesine kadar uzanan 9,2 kilometrelik 50 metre genişliğindeki yeni yol ile çevre yolu niteliğinde alternatif güzergah oluşturuyor.

Alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra yola 100 bin sıcak asfalt serilecek, 18 bin 400 metre orta refüj, 36 bin 800 kaldırım bordür ve 110 bin metrekare asfalt kaldırım inşa edilecek.

Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği 6 bin 800 metre uzunluk 30 metre genişliğindeki Siverek Caddesi'nde 170 bin metreküp kazı dolgu, 145 bin ton alt temel, 163 bin metrekare bitümlü temel, 160 bin metrekare binder ve 40 bin metrekare parke kaldırım yapılacak.

Şanlıurfa Yolu'nu ve Batı Çevre Yolu'nu birbirine bağlayacak olan Diclekent Bulvarı'nın son etabında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Mezopotamya Bulvarı'nı Şanlıurfa Yolu'na bağlayacak Abdulkadir Aksu Caddesi'nde kalan 1400 metrelik yolda, 75 bin 600 metreküp kazı yapıldı, 32 bin temel alt temel malzemesi serildi.

Şanlıurfa Yolu'nu Elazığ Bulvarı'na bağlayacak olan Mezopotamya Caddesi'nin son bin metrelik etabında kazı ve dolgu çalışmaları tamamlandı.

Merkez Bağlar ilçesinde 600 metre uzunluğundaki Azadi, 150 metre uzunluğundaki Serap Gözeli ve 400 metre uzunluğundaki Avzem caddelerindeki kazı-dolgu, temel alt temel, binder, aşınma ve parke kaldırım çalışmaları ise devam ediyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından peyzaj ve aydınlatma çalışmaları yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin