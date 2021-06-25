Diyanet sınav duası var mı? Fiilî dua ne demektir? Sınavda okunacak dualar nelerdir? Sınav duası nedir? Başarı için hangi dualar okunur?

Öğrenciler, eğitim hayatında YKS, LGS, DGS, KPSS, ALES, AÖF, Devlet bursluluk sınavı gbi sınavlara giriyor. Bu sınavlara girerken çalıştıklarını hatırlamak, sınavda başarılı olmak içn manevi destek almak isterler. Sınavda okunacak dualar nelerdir? Sınav duası nedir? Başarı için hangi dualar okunur? Diyanet sınav duası var mı? Fiilî dua ne demektir?

Öğrenciler sınavda ter dökerken velileri desınava giren çocuklarına destek olması için sınav duası okur. Peki sınav duası nedir? Sınav öncesi, sınavda okunacak dua, sınavı geçme, kazanma duası nedir? Diyanet sınav duası var mı? Fiilî dua ne demektir? Sınavda okunacak dualar nelerdir? Sınav duası nedir? Başarı için hangi dualar okunur?

FİİLÎ DUA NE DEMEKTİR?

Allah, kâinatta meydana gelecek tüm olayları belli sebeplere bağlamıştır. Hem dünyada hem de içinde yaşanılan evrendeki her şey Allah'ın koyduğu sebep-sonuç (kanun ve kural) ilişkilerine göre şekillenir. Arzu ettiği bir şeyin olmasını isteyen kişi, onun sebeplerini de yerine getirmek zorundadır. Örneğin çocuk sahibi olmak isteyen kişinin evlenmesi, sınavda başarılı olmak isteyen öğrencinin derslerine çalışması fiilî dua sayılır.

Kişi, Allah'tan istediği şeyin gerçekleşmesi için Allah'ın kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği kadar yerine getirip tamamlar, sonucunu da Allah'tan bekler. "İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır." (Necm, 53/39) mealindeki âyette insanların çalışmaları ile alacakları sonuç arasındaki ilişkiye dikkat çekilmiş ve bu çalışmanın fiilî bir dua manasına geldiğine işaret edilmiştir. Hayvanı hasta olan ve iyileşmesi için sadece dua eden birisine söylenen "Duana biraz da katran ilacı ekle..." sözü, fiilî dua için güzel bir örnektir.

Bir işin gerçekleşmesi için dua edip oturan insanın yapmış olduğu hareket ne kadar yanlış ise, tüm çalışmaları yapıp, gerekli tedbirleri aldıktan, yani fiilî duasını tamamladıktan sonra "Bu işi ben tamamladım." diyerek sözlü dua etmeyenin yapmış olduğu davranış da o derece yanlıştır.

Diyet sınav duası var mı? Fiilî dua ne demektir? Sınavda okunacak dualar nelerdir? Sınav duası nedir? Başarı için hangi dualar okunur?

Diyanet Sınav Duası Fetvası

SINAV DUASI NEDİR?

Sınav duası; sınav öncesi, sınavda başarı sağlamak, hafızayı kuvvetlendirmek, unutkanlığı azaltmak için okunan çeşitli dualardır. Sınava günler öncesinden çalışarak fiziki duasını yerine getiren öğrenciler, sınav duası ile kavli dualarını yapmak istiyorlar. Peki sınav duası nelerdir? Ne zaman, hangileri, ne için okunmalı?

SINAV ÖNCESİ, SINAVDA OKUNACAK DUALAR

Sınava girilecek gün 70 defa Salat-ı Nariye okunmalıdır.

''Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız''

Sınava girerken şu dua okunur:(isra suresi;80)

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ."

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

"Rabbi'şırahli sadri ve yessir li emri,va'hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî."

ANLAMI:"Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle."

Sınav başlayınca da şu dua okunur:

"Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû."

ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

SINAVDA UNUTKANLIĞA KARŞI EDİLECEK DUA

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

SINAVDA KOLAYLIK DUASI

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

ANLAMI:"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

"Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

ANLAMI:Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

SINAV BAŞARI DUASI

Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

SINAV DUASI

"Allâahümme salli alâ seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî'il-ehvâali ve'l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî'alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî'is-seyyi'âat ve terfeunâa bihâa indeke a'led-derecâat ve tübelligunâa bihâa aksa'l gaayâati min cemî'il-hayrâti fi'l-hayâati ve ba'del-memâat. Inneke alâa külli sey'in kadiyr." AMİN.

Allâh'ım, Efendimiz Muhammed'e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, Bütün ihtiyaçlarımızı gidereceğin, Bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, Nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, Hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin. AMİN.

Sınava gireceklerin bu duayı 7 kere okuması, sınavda işini kolaylaştırır. Ayrıca; "Rabbi-şrahli sadriy ve yessirlî emrî, vahlul ukdeten min lisanî yefkahü kavlî" ayeti kerimeyi sınava girmeden önce 11 defa okumak sınavda sorulan her soruya rahatlıkla yanıt verebilmenizi sağlayacaktır.