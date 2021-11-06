Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA (Habermetre) - Bazı ziyaretlerde bulunmak amacıyla Şanlıurfa'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Abdullah Erin tarafından makamda ağırlanan Prof. Dr. Erbaş'a, eski Şanlıurfa Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı II. Başkanı İhsan Açık ile Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan da eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve beraberindeki heyeti Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Vali Erin, nazik ziyaretlerinden dolayı Prof. Dr. Erbaş ve beraberindekilere teşekkür etti.

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