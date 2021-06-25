Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sakarya'da hafızlık programına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sakarya'da hafızlık programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sakarya'da hafızlık programına katıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Sakarya'da hafızlık törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Sakarya'da hafızlık törenine katıldı.

Serdivan Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık Tamamlama programına, Erbaş ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Müftüsü Hasan Başiş, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gençlik Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İlçe Müftüsü İsmail Keskin, okul idarecileri ve aileler de katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erbaş, programda yaptığı konuşmada, "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir." hadisi şerifini aktararak, "Hafızlarımız Allah'ın övgüsünü kazanmış olanlardır. Hafızlar Kur'an'ı muhafaza eden insan anlamına gelir. Kur'an'ın iki türlü muhafazası vardır; biri yazı diğeri de ezber. İlk ezberleyen Cebrail Aleyhisselam'dır. İlk hafızlar Ashab-ı Kiram'dır. Onlar sayesinde Kur'an muhafaza edilmiş. Hafızlar nasıl Kur'an'ı muhafaza ediyorsa Kur'an da hafızları muhafaza ediyor. Allah hafızlarımızın sayısını artırsın." ifadesini kullandı.

Gençlere öğrendiklerini öğretmeleri ve hayatlarını Kur'an ahlakı üzerine belirlemeleri tavsiyesinde bulunan Başkan Yüce de şunları kaydetti:

"Sizler Kur'an-ı Kerim'i hıfzettiniz. Artık her biriniz yürüyen bir kitap olduğunuzun bilincinde hareket etmelisiniz. Hepimizin bildiği gibi dinimizin ilk emri ikra'dır. Yani 'oku'. Bu bizim için bulunmaz bir nimet. Hepimiz bu dünyada bıraktığımız iz kadarız. Rabb'im her birimize iz bırakmayı nasip etsin. İnanıyorum ki gelecekte her biriniz başka bir cevher olacak."

Durmuş, Keskin ve okul müdürü Kadir Gezer de yaptıkları konuşmalarda öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından Erbaş ile Yüce, törende hafızlığını tamamlayan Beyza Harbi ve Hatice Şahin'e hediye takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sakarya'da hafızlık programına katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sakarya'da hafızlık programına katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sakarya'da hafızlık programına katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sakarya'da hafızlık programına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Deniz Poyraz Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sakarya'da hafızlık programına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 19:07:42. #1.16#

title