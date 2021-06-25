Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sakarya'da hafızlık programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Sakarya'da hafızlık törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Sakarya'da hafızlık törenine katıldı.

Serdivan Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık Tamamlama programına, Erbaş ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Müftüsü Hasan Başiş, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gençlik Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İlçe Müftüsü İsmail Keskin, okul idarecileri ve aileler de katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erbaş, programda yaptığı konuşmada, "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir." hadisi şerifini aktararak, "Hafızlarımız Allah'ın övgüsünü kazanmış olanlardır. Hafızlar Kur'an'ı muhafaza eden insan anlamına gelir. Kur'an'ın iki türlü muhafazası vardır; biri yazı diğeri de ezber. İlk ezberleyen Cebrail Aleyhisselam'dır. İlk hafızlar Ashab-ı Kiram'dır. Onlar sayesinde Kur'an muhafaza edilmiş. Hafızlar nasıl Kur'an'ı muhafaza ediyorsa Kur'an da hafızları muhafaza ediyor. Allah hafızlarımızın sayısını artırsın." ifadesini kullandı.

Gençlere öğrendiklerini öğretmeleri ve hayatlarını Kur'an ahlakı üzerine belirlemeleri tavsiyesinde bulunan Başkan Yüce de şunları kaydetti:

"Sizler Kur'an-ı Kerim'i hıfzettiniz. Artık her biriniz yürüyen bir kitap olduğunuzun bilincinde hareket etmelisiniz. Hepimizin bildiği gibi dinimizin ilk emri ikra'dır. Yani 'oku'. Bu bizim için bulunmaz bir nimet. Hepimiz bu dünyada bıraktığımız iz kadarız. Rabb'im her birimize iz bırakmayı nasip etsin. İnanıyorum ki gelecekte her biriniz başka bir cevher olacak."

Durmuş, Keskin ve okul müdürü Kadir Gezer de yaptıkları konuşmalarda öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından Erbaş ile Yüce, törende hafızlığını tamamlayan Beyza Harbi ve Hatice Şahin'e hediye takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek