Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,Gürgentepe Müftülüğü Hizmet Binası açılışına katıldı (3)
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,Gürgentepe Müftülüğü Hizmet Binası açılışına katıldı (3)

Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Gürgentepe Müftülüğü Hizmet Binası açılış töreni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması Açılışın yapılması Ali Erbaş'ın çocuklarla konuşması ORDU - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürgentepe Müftülüğü Hizmet Binası açılışına katıldı.

Gürgentepe Müftülüğü Hizmet Binası açılış töreni

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması

Açılışın yapılması

Ali Erbaş'ın çocuklarla konuşması ORDU - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürgentepe Müftülüğü Hizmet Binası açılışına katıldı. (3)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,Gürgentepe Müftülüğü Hizmet Binası açılışına katıldı (3)
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,Gürgentepe Müftülüğü Hizmet Binası açılışına katıldı (3)
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,Gürgentepe Müftülüğü Hizmet Binası açılışına katıldı (3)
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,Gürgentepe Müftülüğü Hizmet Binası açılışına katıldı (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,Gürgentepe Müftülüğü Hizmet Binası açılışına katıldı (3) - Haberler
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