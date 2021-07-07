Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,Gürgentepe Müftülüğü Hizmet Binası açılışına katıldı (3)
Gürgentepe Müftülüğü Hizmet Binası açılış töreni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması Açılışın yapılması Ali Erbaş'ın çocuklarla konuşması ORDU - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürgentepe Müftülüğü Hizmet Binası açılışına katıldı.
Gürgentepe Müftülüğü Hizmet Binası açılış töreni
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması
Açılışın yapılması
Ali Erbaş'ın çocuklarla konuşması ORDU - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürgentepe Müftülüğü Hizmet Binası açılışına katıldı. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli