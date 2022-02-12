Diyanet'in Kudüs turları yeniden başladı

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Kudüs turları, iki yıllık aranın ardından yeniden başladı. İstanbul Havalimanı'nda bir araya gelen 33 kişilik ilk kafile, yapılan duaların ardından bugün Kudüs'e uçtu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından '81 ilimiz Kudüs'te' organizasyonuyla 2015 yılında ibadet ve gezi amacıyla başlatılan Kudüs turları, koronavirüs nedeniyle 2020'de durdurulmuştu. İki yıldır gerçekleştirilemeyen turlar, bugün itibariyle başladı. İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden ilk kafileyi İstanbul İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan ile Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri uğurladı.

"İLK KIBLEMİZ OLDUĞU İÇİN ORALARI ZİYARETE GİDİYORUZ"