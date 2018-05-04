Dişleriyle Şişe Açan ABD'li Model, Yeteneğiyle Şaşırttı

ABD'li model Hailey Baldwin, katıldığı televizyon programında dişleriyle şişe kapağı açarak herkesi şaşırttı.

İLGİNÇ BİR YETENEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Hailey Baldwin, önceki gün 'The Tonight Show' programına konuk oldu. Programın sunucusu Jimmy Fallon ile sohbet ederken ilginç bir kabiliyetinden bahseden 21 yaşındaki model, iki şişeyi dişleriyle açtı.

"BİR OTURUŞTA 16 ŞİŞEYİ AÇTIM"

"Bunu evde denemeyin" diyen ABD'li güzel, ilginç yeteneğini nasıl keşfettiğini şöyle anlattı: "Bahamalar'da bir çekimdeydim. Teknedeydik ve şişe açacağımız yoktu. Yanımdaki insanların keyfinin kaçmasını istemedim ve şişeyi dişimle açmayı denedim. Böyle havalı bir şeyi yapabildiğimi fark edince bir oturuşta 16 şişeyi açtım!"

"SEN TANIDIĞIM EN HAVALI KİŞİSİN"

Baldwin'in bu itirafı herkesi şaşırtırken, sunucu Jimmy Fallon "Sen tanıdığım en havalı kişisin" dedi.