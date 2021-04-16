Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Yunanistan'ın bu konuda samimi...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Yunanistan'ın bu konuda samimi davranması lazım. Kavgaya devam etmek mi istiyorlar, buna karar versinler.