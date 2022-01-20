Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(GKRY'nin PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesi) Türkiye'ye ya da KKTC'ye bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Ateşle... - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(GKRY'nin PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesi) Türkiye'ye ya da KKTC'ye bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Ateşle...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(GKRY'nin PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesi) Türkiye'ye ya da KKTC'ye bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Ateşle oynamasınlar"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(GKRY'nin PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesi) Türkiye'ye ya da KKTC'ye bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Ateşle oynamasınlar"

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Kıbrıs, PKK, Güncel, Haber

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