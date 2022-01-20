Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(GKRY'nin PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesi) Türkiye'ye ya da KKTC'ye bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Ateşle...
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(GKRY'nin PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesi) Türkiye'ye ya da KKTC'ye bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Ateşle oynamasınlar"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(GKRY'nin PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesi) Türkiye'ye ya da KKTC'ye bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Ateşle oynamasınlar"
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri