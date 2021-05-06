Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Batı Trakya Türk Azınlık temsilcileriyle bir araya geldi
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Batı Trakya Türk Azınlık temsilcileriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Batı Trakya Türk Azınlık temsilcileriyle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Tevfik Durul - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Yavuz Selim Kıran, Batı Trakya, Türk Azınlık mensuplarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Yavuz Selim Kıran, Batı Trakya, Türk Azınlık mensuplarıyla bir araya geldi.

Kıran, dün geldiği Yunanistan'da, Selanik ve Gümülcine'deki programlarının ardından İskeçe ve Dedeağaç'ın Dimetoka kasabasını ziyaret etti.

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ile görüşen Kıran, Batı Trakya Türk Azınlığı için gösterdiği gayretlerden dolayı teşekkür etti. Kıran, Mete ile görüşmesi sonrası soydaş esnafla da selamlaştı.

İskeçe Türk Birliğini ziyaret eden Kıran, Türkiye'nin, 38 yıldır süren haklı mücadelelerinde Azınlığın her zaman yanında olacağını vurguladı.

Kıran, İskeçe Azınlık Ortaokul Lisesi'nde Türk öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle de bir araya gelerek, Yunanistan'da eğitimin önünde çıkarılan engellerle kararlı mücadele mesajı verdi.

Batı Trakya programının son ayağı olan Dimetoka'da, Avrupa'daki en önemli Türk-İslam eserlerinden Çelebi Sultan Mehmet Camii'nde incelemelerde bulunan Kıran, 2017'deki yangın sonrası başlayan restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kıran, burada ayrıca Meriç Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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