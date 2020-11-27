Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Akdeniz İçin Birlik 5. Bölgesel Forumu'nda konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Türkiye, Avrupa-Akdeniz bölgesinin tam kalbinde yer almaktadır.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Türkiye, Avrupa-Akdeniz bölgesinin tam kalbinde yer almaktadır. Türkiye, Akdeniz İçin Birlik'in (AiB) kurucu üyesi ve AB'ye aday ülkelerden biri olarak gerek AB'nin faaliyetlerine, gerekse AiB'nin sekreterliğine daima katkıda bulunmuştur." dedi.

Büyükelçi Kaymakcı, AiB'nin 5. Bölgesel Forumu'nda konuştu.

AB'nin kurumsal kapasitesini geliştirip, bölgesel iş birliğine katkıda bulunabileceğini kanıtladığını dile getiren Kaymakcı, "Avrupa-Akdeniz ortaklığının 25. yıl dönümü, deneyimleri yansıtmak ve gelecekteki iş birliğimize dair yeni bir yol haritası çizmek için iyi bir fırsattır." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, sağlık krizinden çok daha fazlası olduğunu vurgulayan Kaymakcı, gerektiği gibi mücadele edilmemesi durumunda salgının çok zararlı sosyal, ekonomik, insani ve politik etkilere yol açma potansiyeline sahip olduğuna dikkati çekti.

Kaymakcı, salgın sürecinin mevcut iş birliği mekanizmalarını, düşünme ve eyleme geçme şekillerini test ettiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Farklılıklarımızı ve anlaşmazlıklarımızı bir kenara bırakıp yeni gerçeklere adapte olmalı ve birlikte çalışmalıyız. Salgının etkilerini en aza indirmek ve iyileşme stratejilerini koordine edip uyumlu hale getirmek adına, tüm Avrupa- Akdeniz ortaklarının dayanışması, bugün her zaman olduğundan daha fazla gereklidir."

Yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin hoşgörü ve barış içinde birlikte yaşama imkanlarını zayıflattığına dikkati çeken Kaymakcı, bu zararlı ideolojilere karşı savaşmanın yollarını ve araçlarını bularak, sağlam politikalar geliştirmenin gerekliliğine vurgu yaptı.

Kaymakcı, bölgede devam eden çatışmaların düzensiz göçün nedeni olmaya devam ettiğini hatırlatarak, "Bu yüzden (düzensiz göçün) temel nedenlerini ele almak çok önemlidir. Bu yönüyle bakılmayan her çaba başarısız olmaya mahkumdur. Sorunun çözümünde adil yük paylaşımı ve sorumluluk paylaşımı anahtar roldedir." diye konuştu.

Konuşmasında Doğu Akdeniz meselesine de değinen Kaymakcı, "Doğu Akdeniz'de kapsayıcı bir enerji iş birliğinin, Avrupa'nın entegrasyon projesinde kömür ve çeliğin oynadığı rolü oynama potansiyeli olduğuna inanıyoruz." dedi.

Kaymakcı, Filistin meselesinin çözümünün önemine dikkati çekerek, "Akdeniz bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması, Filistin'de adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AB ve AiB için önemine işaret eden Kaymakcı, "Türkiye, Avrupa-Akdeniz bölgesinin tam kalbinde yer almaktadır. Türkiye, AiB kurucu üyesi ve AB'ye aday ülkelerden biri olarak gerek AB'nin faaliyetlerine, gerekse AiB'nin sekreterliğine daima katkıda bulunmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik