Discord PlayStation entegrasyonu geldi! Discord PlayStation hesabı nasıl bağlanır?

Discord, Pazartesi günü yaptığı duyuruda, oyuncuların yakında Discord ve PlayStation Network hesaplarını sohbet platformunda oyun etkinliğini görüntülemek için bağlayabileceğini duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda Discord'un PlayStation entegrasyonuna hazırlandığını da bildirmiştik.

Discord'a eklenen PlayStation Network entegrasyonu, kullanıcıların PlayStationlarından oynadıkları oyunu kullanıcı profillerinde sergilemelerini sağlamaktadır. Discord, oyuncuların PSN hesap adını arkadaşlarınız için de ekleyebileceğini, böylece bu platforma da bağlanabileceğinizi açıkladı.

"Discord hesabınızı, etkinliğinizi görüntülemenize izin veren başka bir hizmete bağladıysanız, burada da benzer şekilde çalışır: Discord hesabınız bağlandığında, şu anda PS4 veya PS5 üzerinde oynadığınız oyunlarınız gözükecektir."

DISCORD, PLAYSTATION NETWORK HESABI NASIL BAĞLANIR?

Discord hesabınıza PlayStation Network hesabınızı bağlamak içinKullanıcı Ayarları > Bağlantılar > Hesaplarını Bağla'dan PlayStation Network simgesi olan kutucuğa tıklayarak Discord hesabınıza PlayStation Network hesabınızı entegre edebilirsiniz.

Adım #1 Ayarlardan bağlantılara tıklayaran PS Network kutusuna tıklayınız.

Adım #2 Açılacak sekmede Sony hesabınıza giriş yapınız.

Adım #3 PS Network hesabınız Discordunuza bağlandıktan sonra profilimde göster seçeneğini aktif ederek oynadığınız oyunları Discord'da gösterebilirsiniz.