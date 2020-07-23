Diş eti hastalıkları erkeklerde sertleşme problemine neden olabiliyor
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Diş eti hastalıkları erkeklerde sertleşme problemine neden olabiliyor

Yapılan bilimsel araştırmalara göre, diş eti hastalıkları erkeklerde sertleşme problemine neden olarak, cinsel hayatı olumsuz etkileyebiliyor. Diş Eti Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Çağdaş Çağlar Laçin, diş eti hastalıklarının tedavisi konusunda merak edilenleri anlattı.

Diş eti hastalıkları erkeklerde sertleşme problemine neden olabiliyor
23.07.2020 22:16 | Son Güncelleme: 23.07.2020 22:25

Diş ve diş eti hastalıkları pek çok hastalığın belirtisi olabiliyor. Yapılan bilimsel araştırmalara göre diş eti hastalıkları erkeklerde sertleşme problemlerine neden olarak, cinsel hayatı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Periodonta kurucu başhekimi Diş Eti Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Çağdaş Çağlar Laçin, diş eti hastalıklarının tedavisi konusunda merak edilenleri anlattı.

CİNSEL SAĞLIK İÇİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA DİKKAT

Diş ve diş etlerinde başlayan sağlık problemleri vücudun başka bölgelerinde de etkili olabilmektedir. Son 30 yıldır diş eti hastalıklarının sistemik hastalıklarla ilişkisini değerlendiren çalışmalar oldukça fazla miktarda yapılmaktadır. Ve bu çalışmalar diş eti hastalığının diyabet, çeşitli hematolojik hastalıklar, romatoid artrit, ankilozan spondilit, kardiyovasküler hastalıklar, Crohn hastalığı vb gibi pek çok sistemik hastalık ile ilişkili olabileceğini ortaya koymuştur.

Son 10 yıl içerisinde erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu) ile periodontal hastalık, ağız sağlığı ilişkisi üzerine yapılan çalışmalar gündemdedir ve bu çalışmaların bir kısmı diş eti hastalığının erektil disfonksiyonda bir etken olabileceğini ortaya koymuştur.

Diş eti hastalığı bulunan erkeklerin sağlıklı diş etlerine sahip erkeklere oranla 3 kat daha fazla sertleşme güçlüğü yaşadığı gösterilmiştir. Bununla beraber ağız sağlığı iyi olmaması nedeniyle ortaya çıkan diş çürükleri, diş kaybı gibi durumların ise erektil disfonksiyon sorunu olan bireylerde daha fazla olduğu çalışmalarla gösterilmiştir.

Diş eti hastalıkları erkeklerde sertleşme problemine neden olabiliyor

Periodontitis (diş eti ve çevre dokularının iltihabı), vücuttaki inflamatuar yanıtı artırmaktadır. Yapılan çalışmalarla gösterilen inflamasyonun yükselmesinin vücuttaki pek çok organ ve dokuyu etkilediğinden şüphelenilmektedir. Türkiye, Çin, ABD ve İspanya'da yapılan çalışmalarda Periodontal hastalığın erektil disfonksiyon ile ilişkişi bildirilmiştir.

Kesin bir kanıt bu çalışmalarda bulunamamıştır ancak diş eti hastalığının sertleşme sorunu için bir risk faktörü olabileceği bildirilmiştir. Bu da demek oluyor ki: Fırçalamak yetmez!Erkekler, diş ipi de kullanın!

Tayvan'da 2015 yılında yapılan bir çalışmada sertleşme sorunu olan erkeklerde sertleşme sorunu olmayanlara göre %80 daha yüksek kronik periodontal hastalık saptanmıştır.

DİŞ ETİ HASTALIĞI NASIL ETKİLEMEKTEDİR?

Diş eti hastalığının neden olduğu kronik enflamasyon, damarlarımızın iç katmanlarında yer alan endotelyal hücrelere zarar verebilir. Damarlarımız vücudun hemen her alanına dağıldığı gibi penise de gitmektedir. Endotelyal hücrelerin zarar görmesi yetersiz kan akışına neden olur ve bu durum da sertleşme sorunu olarak karşımıza çıkabilir.

DİŞ ETİ HASTALIKLARININ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Çözüm aslında en başta diş etinin iltihabi hastalıklarını engelleyerek olur. Yani iyi bir ağız hijyeni.. Diş eti hastalığı, yetersiz ağız hijyeni olan bireylerde görülmektedir. Eğer diş eti hastalığı var ise diş eti uzmanından bir muayene randevusu isteyip bir an önce diş etindeki iltihabi durumun çözülmesi en önemli adım olur. Çalışmalarda gösterilmiştir ki; ağız hijyeninin düzelmesi, iltihabi durumun sona ermesi ile bir düzelme olabileceğidir.

Ağız ve diş sağlığı ile ilgili daha fazla bilgi almak için Dr. Dt. Çağdaş Çağlar Laçin'in web sitesini ziyaret edebilirsiniz

www.doktorlacin.com

https://www.instagram.com/drcagdascaglarlacin/@drcagdascaglarlacin

Diş eti hastalıkları belirtileri ve diş eti hastalığı tedavisi hakkında daha detaylı bilgi almak için doktorunuzu arayın: 0554 850 38 91

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