31.08.2019 12:39

Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Diriliş Osman için geriye sayım başladı. Osman Gazi'nin hayatının işleneceği yeni dizide başrolde Burak Özçivit yer alıyor. Dizinin yapımcısının açıklaması ile yayınlanacağı kanalın belli olduğu Diriliş Osman ne zaman başlayacak merak ediliyor. Peki, Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman oyuncuları kimler? Diriliş Osman nerede çekiliyor?

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapımcı Mehmet Bozdağ, Twitter adresinden "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak bu sezon ATV' de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.

DİRİLİŞ OSMAN HANGİ GÜN EKRANA GELECEK?

Diriliş Osman, Ekim ayında ekranda olması bekleniyor. Fakay hayranları, ATV'de yayınlanacak dizi, haftanın hangi günü ekrana gelecek merak ediyor. Diriliş Ertuğrul Çarşamba günleri yayınlanıyordu. Atv'de ise Sen Anlat Karadeniz'in Çarşamba günü olması nedeniyle iki diziden bir tanesi gününü değiştirmek zorunda kalacak gibi görünüyor.

DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diriliş Osman dizisinin seti Riva'da kuruldu. İstanbul Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda kaleler, camiler, hamamlar inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor. Diriliş Osman nerede çekiliyor? Diriliş Osman'ın seti... Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Diriliş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.

DİRİLİŞ OSMAN DİZİSİNİN OYUNCULARI ve KARAKTERLERİ

Osman Gazi: Dizinin merkezindeki Osman Bey'i Burak Özçivit canlandıracak.

Rabia Bala Hatun: Osman Gazi'nin eşini henüz kim canlandıracak açıklanmadı ki diziyle ilgili en merak edilen konulardan biri bu.

Dündar Bey: Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey'in yetişkinliğini Ragıp Savaş canlandıracak.

Zühre: Osman Bey'in yengesi Zühre karakterini Ayşegül Günay canlandıracak.

Ertuğrul Gazi: Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan yerine Ertuğrul Bey'in yaşlılığını başka bir ismin canlandırması bekleniyor.

Bamsı Beyrek: Diriliş Ertuğrul dizisinde de yer alan Bamsı Beyrek veya Bamsı Alp'i Nurettin Sönmez canlandırıyor.

Turgut Alp: Cengiz Coşkun, yaşlandırma ile bu karakter canlandırmaya devam edecek.

Ögeday Han: Moğol İmparatorluğunun hakanını olan bu karakteri Kaan Çakır canlandırıyor.

Henüz oyuncuları belli olmayan karakterler de şunlar: Savcı; Osman Bey'in çocukları Orhan, Alaeddin Paşa, Melik Arslan Bey; Fatma Hatun, Çobanbey, Pazarlı Bey.