Bakırköy'de kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı: 2 şerit trafiğe kapatıldı
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Bakırköy'de kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı: 2 şerit trafiğe kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bakırköy E-5 Avcılar istikametinde yan yolda ilerleyen kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkınca anayola girerek metrobüs bariyerlerine çarparak durabildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, 2 şerit geçici olarak trafiğe kapatıldı.

İstanbul Bakırköy'de D-100 Yanyolu Avcılar istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı.

2 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kamyon şoförü yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. 2 şerit trafiğe kapatılırken, yolun açılması için çalışma başlatıldı.

Bakırköy'de kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı: 2 şerit trafiğe kapatıldı
Bakırköy'de kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı: 2 şerit trafiğe kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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