'Dinamik denetim' için ekipler Bursa'da sahaya indi
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'Dinamik denetim' için ekipler Bursa'da sahaya indi

04.03.2021 13:32 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:37
'Dinamik denetim' için ekipler Bursa'da sahaya indi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayımladığı 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesinin ardından yurt genelinde gerçekleştirilen denetimler, birçok kurumun katılımı ile Bursa'da da başladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayımladığı 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesinin ardından yurt genelinde gerçekleştirilen denetimler, birçok kurumun katılımı ile Bursa'da da başladı. Denetimlerin sık aralıklarla süreceği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Dinamik Denetim Süreci' konulu genelgesiyle bugünden itibaren 260 bin denetim personelinin katılımıyla ülke genelinde yoğunlaştırılmış denetim faaliyetleri başlatıldı. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler ve meslek odalarının da desteği ile gerçekleştirilecek denetimlerde, Bursa'da oluşturulan heyetler de sahaya indi.

Orhangazi ilçesinde 470 kişilik denetim ekipleri oluşturulurken, Tozkoparan Caddesi'ndeki denetimlere İlçe Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Sadık Elden, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Ali Al ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayça Gündüz ile polis ekipleri katıldı. Kaymakam Özçakıcı ve beraberindekiler, daha sonra Orkent Bölgesi'ndeki Perşembe Pazarı'na geçerek denetimleri burada sürdürdü.  

'KRİTİK EŞİKTEYİZ'

Kaymakam Süleyman Özçakıcı esnaf ziyaretlerinde hem esnafı hem de vatandaşları koronavirüs kuralları konusunda uyardı. Bursa'nın kritik bir eşikte olduğuna vurgu yapan Kaymakam Özçakıcı, "İş yerlerimiz artık uzun bir aradan sonra faaliyetlerine başladı. Bu bizleri çok mutlu ediyor. Ancak kritik eşikte olmamızdan dolayı herkesin kurallara mutlaka riayet etmesi gerekiyor. Bu süreci hep birlikte sağlıklı bir şekilde atlatabiliriz" dedi.

Kent genelinde denetimler, farklı ilçeler tarafından oluşturulan ekiplerce devam ediyor.

Görüntü dökümü

-Kaymakam ve ilçe protokolünün cadde ve sokaklarda esnaf ve vatandaşları denetlemeleri,

-Ziyaretler, -Esnaf ve vatandaşlar ile diyaloglar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/BURSA,,


'Dinamik denetim' için ekipler Bursa'da sahaya indi
'Dinamik denetim' için ekipler Bursa'da sahaya indi
'Dinamik denetim' için ekipler Bursa'da sahaya indi
'Dinamik denetim' için ekipler Bursa'da sahaya indi
'Dinamik denetim' için ekipler Bursa'da sahaya indi
'Dinamik denetim' için ekipler Bursa'da sahaya indi
'Dinamik denetim' için ekipler Bursa'da sahaya indi
'Dinamik denetim' için ekipler Bursa'da sahaya indi
'Dinamik denetim' için ekipler Bursa'da sahaya indi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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