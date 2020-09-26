Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, uğruna makam aracını sattığı öğrencileri bu yıl da unutmadı
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Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, uğruna makam aracını sattığı öğrencileri bu yıl da unutmadı

26.09.2020 20:55 | Son Güncelleme: 26.09.2020 21:06
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, uğruna makam aracını sattığı öğrencileri bu yıl da unutmadı

Eğitime verdiği destekle namı ilçe sınırlarını aşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, şimdi de yüz yüze eğitime başlayan 2 bin 500'den fazla öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yaptı.

31 Mart yerel seçimleri sonrası göreve gelen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, eğitim alanında attığı adımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

2 BİN 500'DEN FAZLA ÖĞRENCİYE KIRTASİYE YARDIMI YAPTI

Daha önce makam aracını satıp elde edilen gelirle eğitime destek veren, maaşını öğrencilere burs olarak bağlayan, okullara ve öğretmenlere çeşitli yardımlarda bulunan Başkan Şayir, şimdi de hayırsever sanayicilerin katkısıyla yüz yüze eğitime başlayan 1., 8. ve 12. sınıflarda okuyan 2 bin 500'den fazla öğrenciye kırtasiye yardımı yaptı. Diğer sınıfların açılması halinde geriye kalan on bin öğrenciye de kırtasiye yardımı yapılması planlanıyor. Böylece tüm ilçede ki öğrencilere geçen yıl olduğu gibi bu yılda kırtasiye yardımı yapılmış olacak.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, uğruna makam aracını sattığı öğrencileri bu yıl da unutmadı

"DİLOVALI ÖĞRENCİLERİMİZİN EKSİKLERİNİ TAMAMLIYORUZ"

Yapmış olduğu yardımla hem çocukları sevindiren hem de dar gelirli ailelere destek olan Başkan Şayir, Dilovası'nın eğitimle yükseleceğine inançlarının tam olduğunu belirtti. Bu nedenle gerek öğrenciler gerek öğretmenler gerekse okullar için belediye olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Şayir, "İhtiyaç halinde, belediyemiz kaynaklarını da aşarak, işadamlarımız vasıtasıyla, Dilovalı öğrencilerin eksiklerini tamamlıyoruz. Hiçbir öğrencimizin, ekonomik gerekçelerle eğitiminden geri kalmasını, eğitimde fırsat eşitliğinden mahrum olmasını kabul etmiyoruz" değerlendirmelerinde bulundu.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, uğruna makam aracını sattığı öğrencileri bu yıl da unutmadı
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, uğruna makam aracını sattığı öğrencileri bu yıl da unutmadı
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, uğruna makam aracını sattığı öğrencileri bu yıl da unutmadı
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, uğruna makam aracını sattığı öğrencileri bu yıl da unutmadı
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