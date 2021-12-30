Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı kızdırdı - Haberler Magazin
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Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı kızdırdı

Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı kızdırdı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın, oyuncu Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın birlikte olduğu iddialarıyla çileden çıktı. İşte haberin detayları...

AYDIN (Snob Magazin) -

2021'in son günlerine bir aşk haberi damga vurdu. Genç aşkı Onur Bay'dan ayrılan oyuncu Dilara Aksüyek'in Hakan Sabancı ile birlikte olduğu iddia ediliyor.

İddiaların ardından sosyal medyada 'Hakan Sabancı'nın gözdesi Dilara Aksüyek' yorumları yapılınca Sabancı'yı ifşa etmesiyle gündeme gelen Aygün Aydın'dan bomba yorum gecikmedi.

Bir süre önce "Para bulamazsam escortluk yapmak zorunda kalacağım" diyen Aygün Aydın kendini tutamadı. Bu aşk haberi Aydın'ı kızdırdı.

Aygün Aydın önce "Hakan'ın sübyancılarla işi olmaz" diyerek yaşı kendisinden küçük oln Onur Bay ile bir süre aşk yaşayan Dilara Aksüyek'i hedef aldı. Aydın daha sonra kendini tutamayıp oyuncunun estetikli olduğunu bunu da Aygün Aydın'a benzemek için yaptığını söyledi.

Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı kızdırdı

Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı kızdırdı

Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı kızdırdı

Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı kızdırdı

Aygün Aydın, şimdi de 'Sana neden escort diyorlar?' sorusuna verdiği yanıtla adından söz ettirdi

Aygün Aydın, şimdi de "Sana neden escort diyorlar?" sorusuna verdiği yanıtla adından söz ettirdi

Snob Magazin - Magazin Haberleri

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